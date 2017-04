Dự báo thời tiết 12/4: Bắc Bộ lạnh đột ngột sau ít ngày nắng nóng (Ảnh minh họa)

Theo tin dự báo từ TTKTTV TƯ, ngày hôm nay (12/4), nắng nóng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36oC, có nơi trên 37oC.

Trong khi đó, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và rải rác có dông do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh.

Bắc Bộ chuyển rét, nhiệt độ trung bình giảm 10oC so với ngày hôm qua (11/4), vùng núi có nơi nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 16-19oC.

Đây được cho là đợt rét cuối cùng trong mùa đông 2016-2017, hay còn gọi là "rét nàng Bân".

Cũng theo dự báo, sau đợt rét này, vẫn còn những đợt không khí lạnh khác ảnh hưởng tới nước ta nhưng sẽ chỉ làm trời chuyển mát.

Dự báo thời tiết ngày 12/4 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27oC, riêng khu Tây Bắc 28-31oC, có nơi trên 32oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển lạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC, vùng núi 18-21oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC, phía Nam 26-29oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC, phía Nam 33-36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC, có nơi trên 36oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC, có nơi trên 35oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC, có nơi trên 35oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển lạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26oC

