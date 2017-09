Dự báo thời tiết ngày 11/9: Hà Nội se lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Đầu tuần, thời tiết Hà Nội se lạnh, dễ chịu. (Nguồn ảnh minh họa: Internet).

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc và dịch dần xuống phía Nam. Trên cao hội tụ gió tiếp tục duy trì. Bắc Bộ mưa dông diện rộng.

Dự báo thời tiết từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500-5.000m nên từ nay đến hết ngày 12/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 70-150mm/đợt; các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên lượng mưa 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) ngày mai nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 33 độ, phía nam có nơi 33-35 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 oC.

Ngọc Hà