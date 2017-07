Dự báo thời tiết ngày 19/7: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ

Thông tin từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5000m nên từ 19h ngày 17- 13h ngày 18/7 ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, khu vực Việt Bắc, Đông Bắc có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Tuyên Quang 93mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 116mm…

Thời tiết Hà Nội những ngày qua xuất hiện mưa to, ngập úng nhiều tuyến phố. (Ảnh minh họa).

Dự báo, do ảnh hưởng của gió Đông Nam phát triển, sau đó có khả năng hình thành xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ nên từ đêm 18/7 đến ngày 21/7 ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi trung du phía Bắc, mưa vừa, mưa to kéo dài.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, khu vực Đông Bắc và đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C.

Ngọc Hà