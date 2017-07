Dự báo thời tiết ngày 26/7: Hoàn lưu bão số 4 gây mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết về cơn bão số 4 vừa qua được trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương liên tục cập nhật những thông tin mới nhất.

Dự báo thời tiết từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho thấy, do ảnh hưởng của bão số 4, trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió bão cấp 8, giật cấp 10; Cửa Việt (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Đông Hà (Quảng Trị) và đảo Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An gió giật cấp 6; ven biển Hà Tĩnh, Quảng Bình gió giật cấp 7.

Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số nơi cao hơn như Hương Sơn 155mm, Đông Hà 201mm,…

Tối 25/7, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 tiếp tục dịch chuyển về phía Tây và đi sang địa phận miền Trung nước Lào. Hồi 19h ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo thời tiết trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu và tan dần. Trong tối 25/7, vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị còn gió giật cấp 6. Trên đất liền khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có gió giật cấp 6-7.

Trong sáng 26/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Lai Châu, Sơn La và khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (50-100mm).

Dự báo thời tiết trong 2-3 ngày tới, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-7.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Dự báo thời tiết từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết, hiện nay, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đang xuống chậm; các sông ở khu vực bắc Tây Nguyên có dao động nhỏ. Cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 4, từ ngày 25-27/7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 150-250mm cả đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-150mm cả đợt).

Từ chiều 25/7, trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và khu vực bắc Tây Nguyên sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh, Quảng Bình lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, trên thượng lưu các sông chính và các sông suối nhỏ có khả năng lên trên mức BĐ2; các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực Tây Nguyên lên mức BĐ1 và trên mức BĐ1; các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân (Thanh Hóa); huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An); huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh); huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình); Đắkrông, Lao Bảo, Cam Lộ, Hải Lăng (QuảngTrị); huyện Đắk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông (Kon Tum); Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê (Gia Lai).

Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh, Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình), TP Huế (Thừa Thiên Huế).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, riêng vùng Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; vùng ven biển Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định có gió giật mạnh cấp 6.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa to đến rất to; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4; vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đêm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng biển ven bờ khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị có gió giật mạnh cấp 6.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác; Phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng có gió giật mạnh.

Ngọc Hà