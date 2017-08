Hình ảnh ngập lụt quen thuộc tại Thủ đô Hà Nội mỗi khi mưa lớn.

Dự báo thời tiết từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 27/8, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong đêm 27/8, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong ngày 28/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp, sau đó tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 7, sau đó hình thành một rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên từ gần sáng ngày 28/8 đến hết ngày 31/8, ở Bắc Bộ có mưa diện rộng; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ từ ngày 29-31/8 có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh.

Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tuần lễ, 2 cơn bão nối tiếp nhau tác động vào nước ta là cơn bão số 6 và cơn bão số 7. Dù không đổ bộ trực tiếp nhưng hoàn lưu mây của cả 2 cơn bão này đều gây ra những đợt mưa lớn cho Bắc Bộ.

Ngay từ sáng 27/8, trước diễn biến khó lường của cơn bão số 7 có tên quốc tế là Pakhar, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các thành viên ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã gửi công điện đến các bộ, ngành, địa phương về việc ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 7. Dự báo, thời tiết mưa lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ khiến nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở nhiều vùng rất cao.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, gần sáng và ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29- 32 oC.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 oC.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 oC. Nhiệt độ cao nhất 31 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 oC.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 oC.

Ngọc Hà