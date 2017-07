Dự báo thời tiết ngày 31/7: Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội trên 37 độ C

Muôn kiểu "trốn" thời tiết nắng nóng của người Hà Nội.

Thời tiết mấy ngày qua tại Hà Nội xuất hiện nắng nóng, nhiều nơi thời tiết oi nồng gây cảm giác khó chịu. Bản tin dự báo thời tiết từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho thấy, hôm qua (30/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ buổi trưa phổ biến 34-37 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao trên 37 độ C như: Chợ Rã (Bắc Cạn) 37.8 độ, ...

Dự báo thời tiết ngày 31/7, do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo, đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8. Từ ngày 2/8, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết từng khu vực trên cả nước ngày 31/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 51 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.

Ngọc Hà