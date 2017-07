Đủ căn cứ để khởi tố bị can vụ chôn chất thải Formosa

Như đã phản ánh, tròn 1 năm sau ngày cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự Chôn chất thải độc hại của Formosa tại trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc công ty Môi trường và Đô thị TX.Kỳ Anh, các cá nhân liên quan trong vụ án vẫn chưa bị khởi tố.

Đại tá Bùi Đình Quang, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, theo Điều 182, Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi vào năm 2009 quy định, về hành vi cấu thành tội Gây ô nhiễm môi trường là hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án này, cơ quan CSĐT đã giám định được có chất độc trong 276 tấn bùn thải của công ty Formosa chôn tại trang trại của ông Lê Quang Hòa. Thế nhưng, do khi đang tiến hành chôn lấp thì bị bắt quả tang nên các hậu quả để lại cho môi trường chưa thể xác định được. Kết quả giám định các mẫu đất, nước trong khu vực đều không có chất độc, bởi vậy CQĐT chưa thể khởi tố bị can.

276 tấn chất thải độc hại của Formosa đã được chôn lấp ngay tại trang trại Giám đốc công ty Môi trường và Đô thị TX.Kỳ Anh.

Trước những khó khăn, vướng mắc đó, trong 1 năm qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát đi nhiều văn bản gửi các bộ, ngành cấp cao xin hướng dẫn, chỉ đạo nhưng đều nhận được văn bản trả lời, hành vi chôn chất thải trong vụ án không xác định được gây ra hậu quả nghiêm trọng nên cần phải xem xét những hậu quả nghiêm trọng khác, bao gồm hậu quả vật chất và phi vật chất do hành vi phạm tội gây ra.

Theo Đại tá Bùi Đình Quang, căn cứ tài liệu, chứng cứ vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xét thấy, hành vi của Lê Quang Hòa, Giám đốc; Lê Anh Tài, Phó Giám đốc công ty Môi trường và Đô thị TX.Kỳ Anh đủ yếu tố cấu thành tội Gây ô nhiễm môi trường, cần phải khởi tố điều tra xử lý để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Những hậu quả mà 2 cá nhân trên gây ra được xác định là phi vật chất, gây ra sự bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội của Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.

Theo đó, sau khi hành vi chôn chất thải trong trang trại ông Hòa bị PV báo Người Đưa Tin phát hiện, theo dõi, điều tra và trình báo CQĐT, người dân địa phương tỏ ra rất phấn khởi, vì hành vi vi phạm pháp luật sớm được ngăn chặn kịp thời. Sau khi sự việc bị phát giác, phanh phui, hàng ngàn người dân đã nhiều lần tụ tập, kéo đến trụ sở UBND TX.Kỳ Anh biểu tình, gây mất trật tự xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án vào ngày 2/8/2016.

Bên cạnh đó, hành vi tiếp tay cho công ty Formosa chôn chất thải công nghiệp độc hại gần thượng nguồn sông Trí của Lê Quang Hòa và Lê Anh Tài đã khiến dư luận phẫn nộ. Gần 200 bài báo trong và nước ngoài, hàng ngàn bài viết trên mạng xã hội đã kịch liệt lên án, phẫn nộ trước hành vi trên. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và cả nước nói chung.

“Xét thấy những hậu quả phi vật chất mà hành vi chôn chất thải đã gây ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp tục phát đi nhiều văn bản trình lên các bộ, ngành, Trung ương tiếp tục xin ý kiến, hướng dẫn, chỉ đạo về việc khởi tố các bị can liên quan đến vụ án để không bỏ lọt tội phạm, xử đúng người đúng tội”, Đại tá Bùi Đình Quang nói.

Trao đổi với PV về nội dung trên, ông Nguyễn Văn Huyên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh trăn trở: “Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy rất quan tâm đến vụ án này và mong muốn CQĐT sớm truy tố, xử lý thật nặng đối với những những cá nhân liên quan. Chôn chất thải độc hại của Formosa là hành vi độc ác, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn”.

Trước đó, nhóm PV báo điện tử Người Đưa Tin đã phát hiện hành vi chôn chất thải độc hại của Formosa tại trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc công ty Môi trường và Đô thị TX.Kỳ Anh. Ngay sau đó, nhóm PV đã bí mật điều tra, mật phục, theo dõi, ghi lại toàn bộ hoạt động, sau đó trình báo, tố giác với phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49), Công an Hà Tĩnh. Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có 276 tấn chất thải công nghiệp độc hại của Formosa đã được chôn dưới lòng đất, trong khu rừng tràm, gần thượng nguồn sông Trí.

Ngân Hà