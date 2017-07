Dừng điều tra vụ nữ sinh lớp 7 sinh con vì nghi phạm tự tử

Sáng 03/7, Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, người đàn ông bị cáo buộc hiếp dâm cháu V. P. T. (13 tuổi), trú tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, dẫn tới có bầu đã treo cổ tự tử, khi hay tin ADN cháu bé được sinh ra ngoài ý muốn có kết quả giống mình. Do nghi phạm đã chết nên phía cơ quan điều tra tiến hành đình chỉ vụ án.

Trước đó, ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu giám định ADN của trẻ sơ sinh là con của cháu T. để xác định kẻ xâm hại, khiến cháu có bầu.

Ngôi nhà nơi cháu T. đang sinh sống.

Qua điều tra, Công an huyện Ngọc Lặc xác định người đàn ông (SN 1960) trú cùng xã là nhân vật đã khiến cháu T. có bầu. Tuy nhiên, người này đã phủ nhận sự việc.

"Kết luận giám định ADN cho thấy, người hàng xóm (SN 1960) là bố của đứa bé do cháu T. sinh hạ. Vì xấu hổ, người đàn ông này đã treo cổ tự tử. Kết quả giám định cho thấy 99,9% đứa bé do cháu T. sinh hạ là con của ông ấy”, một cán bộ Công an huyện Ngọc Lặc cho biết.

Trước đó, gần trưa 4/4, bé V. P. T. (13 tuổi), học sinh lớp 7, ở xã Thúy Sơn, lên cơn đau dữ dội nên được một người thân đưa vào viện. Tại đây, bác sĩ siêu âm phát hiện một thai nhi trong bụng bệnh nhân. Vài giờ sau, T. chuyển dạ và sinh một bé gái nặng 2,8kg.

Gia đình T. cho hay, trước Tết Nguyên đán, thấy bụng con mình to hơn bình thường nhưng chỉ nghĩ cháu béo hoặc bị bệnh. Lúc gia đình đưa cháu T. tới bệnh viện khám mới tá hỏa cháu T. sắp sinh.

Sau một tuần, sản phụ 13 tuổi xuất viện, sức khỏe ổn định. Đứa bé được làm thủ tục cho một gia đình ở địa phương nhận con nuôi.

Thiện Quyền