Dùng “kỷ niệm tình yêu” tống tiền người tình

Theo cáo trạng của VKSND huyện C, TP.H, vào 19h ngày 28/5, tại quán cà phê T. (ấp P, xã P.T), Công an huyện C bắt quả tang Trần Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ huyện C) đang nhận 18 triệu đồng của chị N.T.L. (42 tuổi, ở huyện C). Ngay sau đó, Tuấn bị khởi tố bị can để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai khoảng 4 tháng trước, Tuấn có quan hệ tình cảm với chị N.T.L.. Trong khoảng thời gian này, Tuấn thường đến phòng trọ của L. (ở ấp T., xã T.L.T.) để “tâm sự”.

Trong khi “vui vẻ”, Tuấn đã dùng điện thoại quay lại cảnh ái ân của hai người. Dù cả hai đang trong thời kỳ "mặn nồng", Tuấn vẫn dùng những hình ảnh nhạy cảm quay được đòi L. phải đưa 18 triệu đồng và phải cho anh ta quan hệ tình dục bất cứ lúc nào có nhu cầu. Nếu L. không đồng ý, Tuấn sẽ tung ảnh, clip lên mạng.

Vì quá sợ hãi nên một mặt chuẩn bị tiền để đưa cho người tình, mặt khác, chị L. âm thầm nhờ công an giúp đỡ. Sau khi bị bắt, Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ vào kết quả điều tra, VKSND huyện C quyết định truy tố bị can Trần Văn Tuấn ra trước tòa theo khoản 1, Điều 135, BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 7/7, TAND huyện C mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán TAND huyện C, bà Nguyễn Thu Thủy. Giữ quyền công tố tại tòa, kiểm sát viên VKSND huyện C, ông Trần Hùng. Luật sư Đỗ Hữu An, đoàn luật sư TP.H bào chữa cho bị cáo Trần Văn Tuấn. Luật sư Nguyễn Thị Hương bảo vệ quyền lợi cho bị hại N.T.L..

VKS: Bị cáo đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để cưỡng đoạt tiền của người khác

Ngay sau khi bị bắt quả tang đang nhận tiền của nạn nhân, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chỉ vì muốn có tiền, bị cáo đã bất chấp luân thường đạo lý, dùng thủ đoạn bỉ ổi là mang clip “nóng” của chính mình và nạn nhân ra buộc nạn nhân làm “nô lệ tình dục” và phải đưa tiền cho mình.

Bị cáo đã 42 tuổi, đã va vấp, từng trải nhiều nên không thể nói là hành động trong lúc suy nghĩ nông nổi. Ngược lại, hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện một âm mưu, kế hoạch từ trước. Điều đó thể hiện từ việc bị cáo chủ động ghi lại cảnh “nóng” của mình và nạn nhân, sau đó dùng chính những hình ảnh này để tống tiền, tống tình nạn nhân, khiến nạn nhân sợ mất danh dự mà phải chi tiền cho bị cáo.

Ở đây, tuy bị cáo không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực nhưng đã dùng thủ đoạn khác (dọa tung clip nhạy cảm) để uy hiếp tinh thần của chị L., buộc chị này phải đưa tiền cho mình.

Do vậy, VKS đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt cao nhất của khung hình phạt là 5 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Tuấn.

Bị cáo: Tôi muốn xin lỗi nạn nhân

Thưa quý tòa, những ngày bị giam giữ trong trại giam, bị cáo đã thấm thía và vô cùng ân hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo muốn xin lỗi L..

Bị cáo biết mình có tội, chỉ mong L. tha thứ cho bị cáo, nghĩ đến những tình cảm đã có với nhau mà đề nghị HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được trở về với gia đình.

Luật sư bào chữa: Bị cáo phạm tội vì quá yêu!

Thưa quý tòa, dù là luật sư bào chữa cho bị cáo nhưng với tư cách là một người đàn ông, tôi cũng không đồng tình với hành vi của thân chủ mình. Tuy nhiên, tôi cũng muốn HĐXX xem xét kỹ mọi tình tiết trước khi đưa ra hình phạt đối với bị cáo.

Thân chủ của tôi có tội nhưng vì quá yêu L., không muốn L. “tơ tưởng” đến người đàn ông khác nên bị cáo muốn dùng những hình ảnh nhạy cảm đó để buộc L. phải ở bên mình. Ngay khi biết chị L. có nhiều người đàn ông cùng chỗ làm theo đuổi, bị cáo đã vô cùng lo sợ.

Sẵn mặc cảm là có tiền án, lúc đó, thân chủ tôi chỉ nghĩ ra được cách duy nhất để “giữ chân” chị L. ở bên mình, đó là dùng “clip nóng” của hai người để ràng buộc người tình. Bị cáo chỉ dọa là sẽ tung clip “nóng” đó lên mạng xã hội để L. sợ mà đưa tiền cho bị cáo thôi.

Thưa tòa, không ai tự bêu xấu chính mình, bị cáo cũng vậy. Trong vụ án này, bị cáo chỉ định dọa chị L. để chị ấy ở bên bị cáo chứ không định tung đoạn clip đó lên mạng thật. Ngay cả số tiền mà bị cáo đã nhận từ bị hại, bị cáo cũng chỉ muốn dùng nó để “giữ” chị L. ở bên mình.

Tuy không đồng tình với hành vi của thân chủ mình nhưng tôi vẫn đề nghị HĐXX mở lượng khoan hồng đối với bị cáo vì bị cáo đã thành khẩn khai nhận tội, thể hiện thái độ ăn năn, hối hận…

Luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại: Bị cáo đã khiến thân chủ của tôi bị sốc nặng

Kính thưa HĐXX, vì có lý do chính đáng nên thân chủ của tôi đã có đơn xin được xử vắng mặt. Thay mặt thân chủ của mình, tôi xin trình bày quan điểm của mình về vụ án này như sau: Bốn tháng trước, bị cáo và thân chủ của tôi phát sinh tình cảm. Vì đều đã từng lỡ dở nên dù biết bị cáo có nhân thân xấu nhưng thân chủ của tôi vẫn yêu thương hết mực, những mong sẽ giúp bị cáo “cải tà, quy chính”.

Vì yêu bị cáo, thân chủ của tôi đã đưa anh ta về nhà mình ở, chăm sóc, quan tâm như một người chồng. Tuy nhiên, bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng ấy để thực hiện mưu đồ đen tối. Khi thấy bị cáo dùng điện thoại quay lại cảnh quan hệ tình dục, thân chủ của tôi đã phản đối và yêu cầu bị cáo xóa bỏ. Lúc đó bị cáo nói là chỉ muốn ghi lại “kỷ niệm tình yêu”, để khi nào không gặp nhau thì lấy ra xem cho đỡ nhớ. Khi thân chủ của tôi yêu cầu xóa đoạn clip đó, bị cáo cam đoan là đã xóa.

Vì chủ quan và cũng vì quá tin tưởng bị cáo, thân chủ của tôi đã không kiểm tra lại điện thoại của bị cáo. Không ngờ bị cáo không những không xóa mà còn dùng chính những hình ảnh đó để uy hiếp, hòng tống tình, đoạt tiền của thân chủ tôi.

Ngay khi bị bị cáo uy hiếp sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm đó lên mạng xã hội, thân chủ của tôi đã vô cùng suy sụp. Điều khiến thân chủ của tôi sợ nhất là con gái của chị sẽ biết được câu chuyện này. Ngay khi biết mẹ quan hệ với bị cáo, con gái chị L. đã cực lực phản đối. Cháu lo mẹ trao nhầm tình cảm cho người không xứng đáng và thực tế, đúng là như vậy.

Vì chuyện này mà thân chủ của tôi mất ăn, mất ngủ. Lúc đầu, chị L. cũng muốn đưa tiền cho bị cáo để “mua sự im lặng”. Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, thân chủ của tôi sợ bị cáo tham lam, “được chân sẽ lân lên đằng đầu” nên quyết định nhờ cơ quan công an giúp đỡ. Và thực tế cho thấy, quyết định của thân chủ tôi là đúng đắn. Nếu im lặng cam chịu sự uy hiếp của bị cáo, cả cuộc đời thân chủ của tôi sẽ không được sống yên ổn.

Tôi không đồng ý với quan điểm của vị luật sư đồng nghiệp khi nói rằng bị cáo dùng “clip nhạy cảm” uy hiếp chỉ để giữ chị L. ở bên mình. Nếu thật lòng yêu thương chị L., bị cáo đã không hành động bỉ ổi như vậy. Đó là không phải là yêu mà là sự tính toán thấp hèn.

Trước khi phạm tội này, bị cáo đã từng có một tiền án 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo vừa ra tù vào tháng 1/2017, chưa được xóa án tích nhưng đã phạm tội mới. Hành vi vi phạm này bị coi là tái phạm được quy định tại Điều 149, BLHS. Do vậy, tôi đề nghị HĐXX chấp nhận đề nghị của VKS, xử phạt bị cáo 5 năm tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

HĐXX: VKS truy tố bị cáo là có sơ sở

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và phần tranh tụng công khai tại phiên tòa hôm nay, HĐXX nhận thấy VKSND huyện C truy tố bị cáo Trần Văn Tuấn theo khoản 1, Điều 135, BLHS về tội Cưỡng đoạt tài sản là có cơ sở.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận thấy bị cáo đã có hành vi dùng những hình ảnh nóng của chị L. để uy hiếp, hòng buộc nạn nhân phải đưa tiền, quan hệ tình dục với mình. Hành vi này không chỉ xâm phạm đến quyền tự do tình dục mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nạn nhân. Hành vi đó còn gây dư luận xấu trong nhân dân, làm mất trật tự trị an, cần phải xử lý nghiêm để làm gương.

Căn cứ vào khoản 1, Điều 135, BLHS; căn cứ vào điểm g, khoản 1, Điều 48, BLHS, HĐXX quyết định xử phạt bị cáo 5 năm tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo, bị hại có 15 ngày để kháng cáo bản án này, kể từ ngày hôm nay.

Ánh Dương