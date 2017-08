Dùng súng AK bắn trọng thương công an, cướp ma tuý trốn qua Lào

Ngày 21/8, Trung tá Vi Văn Giang, Trưởng Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ (bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), bắt giữ một đối tượng dùng súng AK bắn trọng thương công an, cướp ma tuý rồi bỏ trốn sang Lào.

Trước đó, khoảng 14h ngày 16/9/2016, Công an huyện Quế Phong tiến hành vây bắt 3 đối tượng (2 người quốc tịch Lào, 1 người quốc tịch Việt Nam) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi lực lượng công an khép chặt vòng vây, Thò Nỏ Tủa đã manh động dùng súng AK bắn trọng thương Trung úy Lê Văn Tuấn, cướp lại ba lô ma túy trốn chạy sang Lào.

Đối tượng Thò Nỏ Tủa tại cơ quan công an.

Đến ngày 17/11/2016, Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã số 04/PC47 đối với đối tượng Thò Nỏ Tủa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và giết người.

Mới đây, khi đối tượng Thò Nỏ Tủa xuất hiện tại khu vực vành đai biên giới thuộc bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong thì bị công an huyện phối hợp với đồn Biên phòng Thông Thụ bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thò Nỏ Tủa đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, đối tượng Thò Nỏ Tủa đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.