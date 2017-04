Duyên kỳ ngộ giữa vị lương y với thảo dược cai thuốc lá

Tình cờ phát hiện, giới thiệu cả họ dùng

Nhớ lại sự ra đời của sản phẩm cai thuốc lá bằng thảo dược Boni-Smok, Dược sỹ Phạm Thị Thanh Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Botania không giấu được sự xúc động khi nghĩ về người cha quá cố mình.

Dược sỹ Thủy vốn sinh ra trong gia đình làm nghề đông y gia truyền ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội, cha là TS chuyên ngành Hóa học Phạm Vũ Quất.

"Ngay từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với các loại thảo dược, được bào chế làm thuốc cứu người. Cây cỏ luôn có sức hút mạnh mẽ với tôi nên ngay từ nhỏ, bố mẹ đã hướng tôi theo ngành Dược" – Dược sỹ Thủy chia sẻ.

Với Dược sỹ Thủy, Boni-Smok không chỉ là một sản phẩm đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng mà đó còn là kỷ niệm với người anh họ và người cha quá cố.

"Ngày đó, anh tôi nghiện thuốc lá nặng lắm. Tình cờ một lần anh dùng dung dịch thảo dược gồm kim ngân hoa, bồ công an, cúc hoa, quế...súc miệng, rồi hút thuốc thấy miệng đắng ngắt. Vị đắng ấy chỉ chấm dứt khi anh tôi dừng hút thuốc lá.

Ban đầu, mọi người trong gia đình cứ ngỡ anh tôi mắc bệnh. Nhưng sau nhiều người dùng dung dịch đó rồi hút thuốc cũng thấy miệng đắng ngắt, chỉ muốn vứt điếu thuốc ra khỏi miệng" – Dược sỹ Thủy kể.

Với linh tính của một nhà khoa học, TS Phạm Vũ Quất lúc đó biết được dung dịch mà cháu mình súc có thể khiến người hút thuốc lá chấm dứt cơn nghiện. Ông bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu và tìm ra công thức hoàn thiện sản phẩm Boni-Smok như ngày hôm nay.

Dược sỹ Thủy tâm sự: "Ngày đó, Boni-Smok có công thức sản xuất nhưng chưa có tên như bây giờ. Sản phẩm cũng không được gia đình phát triển rộng mà chỉ đem biếu tặng cho những người thân trong họ hàng sử dụng cai thuốc lá. Chỉ đến lúc bố tôi sắp qua đời mới dặn dò tôi phát triển sản phẩm này, làm phúc cho đời".

Hướng đến sức khỏe người dân

Từ trăn trở của người cha, Dược sỹ Thủy đã nỗ lực nghiên cứu phát triển sản phẩm Boni-Smok cho đến nay đã được 10 năm với hơn 10 triệu sản phẩm Boni-Smok tới tay người tiêu dùng. Được mọi người đánh giá tích cực, đem lại hiệu quả cao.

Tác dụng chính của Boni-Smok là làm thay đổi mùi vị thuốc lá khi hút. Các hoạt chất có trong Boni-Smok sẽ phản ứng với nicotine trong khói thuốc, làm mất vị ngon của thuốc lá khi hút, giúp người nghiện chán khói thuốc và hết cơn thèm thuốc.

Cảm giác cực kỳ thèm thuốc với người nghiện thường chỉ kéo dài 1 - 5 phút. Để đạt được hiệu quả cao nhất, người hút thuốc hãy súc miệng bằng Boni-Smok ngay trước khi muốn hút thuốc 2 phút.

GS.TS Phạm Hưng Củng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cho biết: So với các liệu pháp cai thuốc lá bằng cách dán hay uống nicotine, biện pháp cai nghiện thuốc lá bằng Boni-Smok có tỉ lệ thành công cao hơn, an toàn cho người sử dụng, chi phí bằng 1/20 so với các biện pháp cai thuốc lá khác, cai nghiện thành công sau thời gian rất ngắn chỉ 3-7 ngày.

Đặc biệt, Boni-Smok được điều chế từ các loại thảo dược, đã được cấp giấy phép của Bộ Y tế, hoàn toàn không có tác dụng phụ.

“Với tôi, sự công nhận của người dùng, của xã hội chính là sự thành công, và niềm vui của gia đình có người cai được thuốc lá chính là hạnh phúc.” Dược sỹ Thủy chia sẻ.

Vân Khôi