Em bí thư huyện được quy hoạch 7 chức danh: Làm em khó lắm

Biết tôi có anh trai, hẳn ai cũng nghĩ ở nhà tôi được chiều chuộng, sung sướng lắm. Sự thực là, tôi mới là người phải chạy theo hầu hạ, dọn dẹp "bãi chiến trường" do anh tôi bày ra. Mẹ tôi thì luôn miệng so tôi với "thằng anh mày ngày xưa" để chứng minh tôi không thừa hưởng gien thông minh, hiếu học của bà. Những lúc ấm ức như thế, tôi đều tự an ủi rằng: May mà anh tôi làm việc tự do, không nổi tiếng, không quyền cao chức trọng. Nếu không thì cuộc sống riêng tư hay thậm chí là sự nghiệp của tôi đã bị làng nước đem ra soi mói, mổ xẻ rồi.

Chẳng kể đâu xa, ngay trong chuyện bà Hồ Thị Thanh Hải - Ủy viên ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) được quy hoạch tới 7 chức danh, người ta toàn gọi bà Hải là “em gái bí thư” chứ mấy khi gọi bằng tên và vị trí mà bà Hải đảm trách. Một người bình thường nhận được vinh dự lớn lao ấy chắc phải tự hào lắm, còn bà Hải chỉ “cảm thấy ngã ngửa và cảm xúc lẫn lộn vì không biết đơn bị nào đã tín nhiệm đưa tôi lên”.

Bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị). (Ảnh: Đất Việt).

Ừ thì ai chẳng hiểu những chức danh mà bà Hải được giới thiệu là những vị trí chủ chốt của UBND và cơ quan huyện ủy Hướng Hóa nhưng một độc giả tỉnh táo, công tâm chắc chắn sẽ quan tâm đến thực lực, trình độ chuyên môn của bà Hải hoặc đặt dấu hỏi về cách làm việc của ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa thay vì ép bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư huyện này và cũng là chị gái của bà Hải phải đứng ra nhận trách nhiệm. Vả lại, theo lời bà Hà thì “nhiều người khác” cũng được giới thiệu nhiều chức danh hơn, vậy mà duy chỉ có bà Hải nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Quả là, làm em đã khó mà làm em lãnh đạo lại càng khó hơn!

Ngọc Hà

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả