Emmy lần thứ 69: Những chiến thắng được lòng khán giả

Lễ trao giải Emmy lần thứ 69 được tổ chức tại nhà hát Microsoft, bang California, Mỹ với sự dẫn dắt của MC Stephen Colbert. Giải thưởng năm nay được khán giả vô cùng mong chờ vì có sự quy tụ của những bộ phim truyền hình đình đám.

“Veep” là bộ phim được xướng tên ở hạng mục Phim xuất sắc nhất thể loại phim hài.

Ở giải Emmy năm nay, những bộ phim lần lượt thắng lớn là: “The Handmaid's Tale”, “Saturday Night Live” và “Veep”. Nữ diễn viên Julia Louis-Dreyfus của “Veep” đã được gọi tên cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể hài kịch. Nam diễn viên da màu Donald Clover ẵm giải Nam diễn viên chính xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc thể loại hài kịch.

Julia Louis-Dreyfus giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài kịch.

Nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch là hai ngôi sao của chương trình “Saturday Night Live” - Alec Baldwin và Kate McKinnon. Trong phim, Kate McKinnon đóng vai Hillary Clinton và nam diễn viên Alec Baldwin thủ vai Tổng thốngTrump.

Tiếp đó, giải Đạo diễn xuất sắc được trao cho nữ đạo diễn Reed Morano với loạt phim “The Handmaid's tale”. Bộ phim này cũng đã chiến thắng áp đảo khi cùng lúc giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Elisabeth Moss và Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Ann Dowd. Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc trong thể loại chính kịch thuộc về Sterling K.Brown của bộ phim "This is us".

Alec Baldwin giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim hài.

“Big Little Lies” xuất sắc giành trọn giải thưởng ở hạng mục loạt phim ngắn xuất sắc. Nicole Kidman giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc và nam diễn viên đóng cặp cùng cô là Alexander Skarsgard cũng đã thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Ở hạng mục tạp kỹ, “Saturday Night Live” vẫn là cái tên được gọi nhiều nhất. Chương trình hài hước này đã đem về tượng vàng cho đạo diễn Don Roy King. Ngoài ra, chương trình “Last week tonigh with John Oliver” đã trở thành Talkshow xuất sắc và và giành một tượng vàng cho biên kịch xuất sắc. Ở hạng mục truyền hình thực tế xuất sắc, chương trình “The Voice” của đài NBC đã chiến thắng.

Những cái tên đã tôn vinh tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 69 được giới chuyên gia và khán giả đánh giá xứng đáng.

Tú Anh