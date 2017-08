Bán “lúa non”

Dự án chung cư Eurowindow River Park do Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding (thuộc Tập đoàn Eurowindow) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 5 tòa chung cư cao từ 33-37 tầng nổi và 3 tầng hầm. Trong đó, tòa Park 4 là nhà ở xã hội, 4 tòa còn lại là nhà ở thương mại.

Theo thông tin phản ảnh từ các khách hàng đang tìm hiểu mua căn hộ tại dự án này, hiện chủ đầu tư đã thực hiện nhiều hợp đồng mua bán khi chưa có giấy phép xây dựng, cũng như các thủ tục pháp lý khác mặc dù biết là trái quy định pháp luật.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, hiện nay chủ đầu tư mới chỉ có giấy phép xây dựng và đang thi công tòa Park 4. Thế nhưng, trên website của dự án lại đang rầm rộ rao bán các căn hộ thương mại của dự án dù chưa có giấy phép xây dựng.

Dự án Eurowindow River Park mới chỉ được cấp phép tòa Park 4, song chủ đầu tư đa rầm rộ rao bán cả tòa Park 1

Chỉ cần để lại tên, email, số điện thoại, khách hàng sẽ được ông Vũ Văn Đức - Trưởng phòng Kinh doanh và phát triển dự án này gửi email thông tin về dự án và bảng giá bán căn hộ để bán. Theo giới thiệu, thời điểm này, nếu khách hàng muốn mua căn hộ tại dự án sẽ phải đóng ngay 15% giá trị căn hộ (khoảng 50 triệu đồng coi như tiền đặt cọc giữ chỗ) vào “Thỏa thuận ký quỹ 3 bên” gồm: khách hàng, ngân hàng và đại điện chủ đầu tư.

Sau khi khách hàng đóng đủ tiền, tài khoản ngân hàng này sẽ khóa đến khi chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chính thức mở bán, khi ký hợp đồng mua bán, số ký quỹ này sẽ là số tiền mua nhà đợt 1.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, đại diện truyền thông của Eurowindow thừa nhận mới chỉ có một tòa nhà ở xã hội có giấy phép xây dựng, song trong tòa nhà này cũng có một số căn thương mại. Vị này khẳng định, chủ đầu tư mới chỉ thi công tòa nhà được cấp phép, còn các tòa nhà khác chưa triển khai vì chưa được cấp phép.

Tuy nhiên, theo những tài liệu mà ông Vũ Văn Đức gửi khách hàng thì, Chủ đầu tư đang rao bán các căn hộ của tòa Park 1 với giá từ 16,5 triệu đồng/m2 đến 18,2 triệu đồng/m2. Đây rõ ràng là hành vi bán “lúa non” của Eurowindow Holding.

Bởi, Luật Kinh doanh BĐS 2014 nêu rõ, chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện cụ thể mới được huy động vốn của người mua nhà hình thành trong tương lai. Trong đó ngoài giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công, Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án thì chủ đầu tư bắt buộc phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Trên thực tế, tòa Park 1 của dự án Eurowindow River Park chưa được cấp phép, chưa triển khai thi công, song Eurowindow Holding lại bất chấp luật pháp bằng việc bán căn hộ dưới dạng cho khách hàng đặt chỗ, và ký quỹ với chủ đầu tư dưới sự chứng kiến của ngân hàng. Ngân hàng nào lại dám đứng ra bảo lãnh dự án và mở tài khoản ký quỹ cho khách hàng tại dự án này, dù những hành động của chủ đầu tư là đang vi phạm pháp luật?

Ông chủ Eurowindow và hồ sơ Panama

Chủ tịch Eurowindow là ông Nguyễn Cảnh Sơn là một trong những “đại gia” nổi lên sau khi trở về từ Đông Âu. Khởi nghiệp với việc thành lập Công ty T&M Trans tại Nga năm 1994, ông Nguyễn Cảnh Sơn sớm thành công trong giai đoạn chuyển thời ở khu vực Đông Âu.

Năm 2002, ông mở ra thương hiệu cửa nhựa Eurowindow bằng việc thành lập Công ty TNHH Cửa sổ nhựa Châu Âu, bắt đầu phân phối sản phẩm mới mẻ này tại Việt Nam. Mặc dù vậy, không phải tới lúc này tên tuổi của ông Nguyễn Cảnh Sơn mới được biết đến.

Cuối những năm 90, song song với việc mở chi nhánh Tập đoàn T&M Trans tại Việt Nam, ông đồng thời bước chân vào ngành tài chính – ngân hàng khi tham gia làm thành viên Ban kiểm soát – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) giai đoạn 1996-1998, rồi được bầu làm ủy viên HĐQT (1998 – 2001). Ông rời VIB năm 2002 sau hai năm nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Lĩnh vực kinh doanh cửa nhựa ngày càng phát triển. Năm 2007, ông Nguyễn Cảnh Sơn bắt tay với Tập đoàn Bunka Shutter của Nhật Bản thành lập Công ty CP Eurowindow, trên cơ sở Công ty TNHH Cửa sổ nhựa Châu Âu. 2007 là năm chứng kiến những bước trở mình mạnh mẽ của ông Nguyễn Cảnh Sơn tại Việt Nam. Đầu năm này, Chủ tịch Tập đoàn T&M Trans không dấu diếm ý định dấn thân vào thị trường bất động sản, khi góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1 – tiền thân là Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội), với dự án trọng điểm là Khu đô thị mới Nghĩa Đô.

Nhằm quản lý phần vốn đang đầu tư tại các ngành nghề ở Việt Nam, năm 2007, ông Nguyễn Cảnh Sơn thành lập Công ty CP Eurowindow Holding do em trai là ông Nguyễn Cảnh Hồng làm Tổng giám đốc. Các cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Cảnh Sơn, bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi và Công ty Cổ phần Eurofinance – Một pháp nhân được lập ra năm 2006 với cổ đông lớn nhất là ông Sơn (nắm 90% cổ phần).

Hiện nay, Eurowindow Holding là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, tài chính - ngân hàng, bất động sản. Với lĩnh vực bất động sản, Eurowindow Holding trực tiếp quản lý sàn giao dịch Bất động sản Eurowindow Holding. Hiện tại, Eurowindow Holding đã và đang đầu tư vào các dự án lớn như: Tổ hợp thương mại Melinh PLAZA, Trung tâm Văn hóa – Thương mại Hà Nội – Mátxcova, Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê & căn hộ cao cấp Vicentra tại TP. Vinh, Tổ hợp Đa chức năng Eurowindow (Eurowindow Multi-Complex) tại đường Trần Duy Hưng- Hà Nội, Trung tâm thương mại Hà Đông, Khu du lịch Sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Eurowindow Nha Trang, Khu du lịch và nghỉ dưỡng Bãi Cát Thấm (Vân Phong, Khánh Hòa) và một số dự án khác.

Năm 2009, Công ty TNHH Đầu tư T&M Việt Nam được cấp phép hoạt động với vốn điều lệ 420 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Cảnh Sơn góp 10%, Eurowindow Holding góp 60%, The European Plastic Window Co., LTD góp 30%. Đáng chú ý là cổ đông The European Plastic Window Co., LTD được thành lập tại quần đảo Virgin thuộc Anh – nơi được biết đến là “thiên đường thuế” nổi tiếng trên thế giới. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi The European Plastic Window Co., LTD xuất hiện trong Hồ sơ Panama được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tung ra công chúng hồi giữa năm ngoái.

Theo dữ liệu được công bố, có mặt một cái tên là Nguyen Canh Hong Linh. Nhiều người băn khoăn liệu đây có phải là ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh – em trai của Chủ tịch Eurowindow Holding Nguyễn Cảnh Sơn hay không. Ngay sau đó, ông Nguyễn Cảnh Hồng, TGĐ Eurowindow Holding, và cũng là anh trai của ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh đã đăng đàn bác bỏ cáo buộc em ông có liên hệ với Hồ sơ Panama.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ ICIJ, thể nhân Nguyen Canh Hong Linh có địa chỉ đăng ký tại 93-A1 đường Cầu Giấy, Hà Nội là cổ đông kiêm giám đốc của The European Plastic Window Co., LTD và T&M Trans Holdings. Nên nhớ rằng, ông Nguyễn Cảnh Sơn chính là người sáng lập và hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn T&M Trans; và địa chỉ 93-A1 Cầu Giấy là một văn phòng lắp đặt của Eurowindow tại Hà Nội. Như vậy, nếu ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, người hiện là Phó Tổng Giám đốc INCENTRA JSC (thuộc Tập đoàn Eurowindow), không phải là người đứng tên cho hai pháp nhân xuất hiện trong Hồ sơ Panama như lời ông Nguyễn Cảnh Hồng khẳng định, thì đây quả thật là một sự trùng hợp đến khó tin.

Trở lại dự án Eurowindow River Park, ông Nguyễn Cảnh Sơn hiện đang là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng đứng ra bảo lãnh dự án. Điều đó có thể phần nào lý giải được việc, ngân hàng sẵn sàng đứng ra làm bên thứ ba chứng việc Chủ đầu tư bán nhà trên giấy cho khách hàng dù chưa được phép.

