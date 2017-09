Facebook thử nghiệm tính năng ứng dụng hẹn hò giống Tinder

Tính năng hẹn hò mới trên Facebook được thể hiện dưới dạng cửa sổ pop-up, khi đó tên một người bạn đang "có ý muốn" hẹn hò với chủ tài khoản sẽ hiện lên. Có hai tùy chọn trả lời gồm No Thanks (Không, cảm ơn) và Yes (Đồng ý). Câu trả lời sẽ được bảo mật khi người dùng nhấn Yes - Đồng ý do đó bạn có thể yên tâm "thả thính" mà không sợ bị phát hiện.

Tính năng và giao diện hẹn hò mới này làm không ít người "giật mình" nghĩ ngay đến Tinder - ứng dụng hẹn hò nổi tiếng với "vuốt sang phải để thích và sang trái để bỏ qua". Đây không phải lần đầu Facebook thử nghiệm tính năng mới bằng cách sao chép các dịch vụ khác trên thị trường. Có thể kể đến Stories được copy từ Snapchat, hoặc tính năng Messenger Day học hỏi từ Snapchat hay Instagram.

Hiện không biết Facebook dựa trên cơ sở nào để phân tích mối quan hệ giữa hai người và từ đó bật lên cửa sổ pop-up đề nghị hẹn hò. Đại diện của Facebook cho biết: "Mọi người thường dùng Facebook để lên kế hoạch với bạn bè. Chúng tôi thử nghiệm tính năng nhỏ này trên Facebook để khiến công việc đó trở nên dễ dàng hơn. Facebook rất mong nhận được nhiều phản hồi từ người dùng".

Hiện tại, chỉ người dùng tại New Zealand và Toronto, Canada là có thể sử dụng tính năng này.

Ngọc Quang