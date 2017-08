Giải bóng đá Golden City mở rộng lần thứ 2 năm 2017 có sự tham gia của 16 đội bóng phong trào đến từ các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giải được khởi tranh từ ngày 12/8, sau gần 1 tháng, 16 đội bóng tham dự đã có 32 trận đấu gay cấn, đẹp mắt và không kém phần quyết liệt trên tinh thần thể thao cao thượng.

2 đội làm thủ tục bắt đầu trận đấu.

Là 2 đội xuất sắc nhất vòng bảng, FC Arita và sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) Nghệ An đã dắt tay nhau vào trận chung kết trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả, người hâm mộ xứ Nghệ.

Bàn thắng mở tỷ số của FC Arita.

Sau tiếng còi khai trận, 2 đội bóng nhập cuộc nhanh, chơi "ăn miếng trả miếng". Xuất phát từ một tình huống tấn công nhanh và đẹp mắt, FC Arita sớm có bàn thắng mở tỉ số 1 - 0. Sau khi nhận bàn thua đầu tiên, các cầu thủ sở KH&ĐT Nghệ An đã tràn lên tấn công, gây sức ép, hòng ghi bàn thắng quân bình tỷ số. Tuy nhiên, sau nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội, sở KH&ĐT Nghệ An phải hứng chịu bàn thua thứ 2 từ một tình huống phản công của đối phương.

Sai lầm của hàng thủ, sở KH&ĐT Nghệ An bị thủng lưới bàn thứ 2.

Mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp khi tiền đạo của đội sở KH&ĐT Nghệ An ghi bàn thắng đầu tiên, rút ngắn cách biệt với đối thủ. Hiệp 1 kết thúc, tỷ số 2 – 1 nghiêng về FC Arita.

Cầu thủ sở KH&ĐT Nghệ An đơn độc trong vòng vây FC Arita.

Bước sang hiệp 2, trong khi các cầu thủ sở KH&ĐT Nghệ An mải mê tấn công để san bằng cách biệt thì xuất phát từ một tình huống phản công, FC Arita đã ghi bán thắng thứ 3. Càng về cuối trận, với đội hình đồng đều và kỹ thuật vượt trội, các cầu thủ FC Arita tiếp tục gây sức ép để ghi thêm bàn thắng. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Trần Ngọc Anh thì sở KH&ĐT Nghệ An sẽ phải nhận thêm những bàn thua.

Tình huống phản công của các cầu thủ sở KH&ĐT Nghệ An.

Kết thúc trận đấu FC Arita dành chiến thắng 3 – 1 trước sở KH&ĐT Nghệ An và đăng quang chức vô địch giải bóng đá Golden City mở rộng năm 2017. Trước đó, vào chiều cùng ngày, đội bóng Golden 1 đã có chiến thắng 2 – 0 trước Công an tỉnh Nghệ An và giành giải 3.

Nhiều nữ cổ động viên xinh đẹp có mặt để theo dõi trận đấu.

Đội bóng Arita nâng cao chiếc cúp vô địch.

Xuân Chinh – Phi Long