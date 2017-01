Foxconn sẽ thay thế hầu hết lao động bằng robot

Foxconn đã lên kế hoạch tự động hoá các nhà máy tại Trung Quốc.

Dai Jia-peng, Chủ tịch Ủy ban tự động hóa của Foxconn, cho biết công ty đã lên kế hoạch 3 giai đoạn để tự động hóa các nhà máy ở Trung Quốc bằng phần mềm và robot, được biết đến với tên gọi Foxbots.

Foxconn sản xuất 10.000 Foxbot một năm cho mục đích tự động hoá

Giai đoạn đầu của kế hoạch tự động hóa sẽ bao gồm việc thay thế các công việc nguy hiểm hoặc những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán. Giai đoạn thứ hai liên quan đến việc cải thiện hiệu quả bằng cách tinh giản dây chuyền sản xuất để giảm số lượng robot dư thừa. Giai đoạn thứ ba và là giai đoạn cuối cùng liên quan đến việc tự động hoá toàn bộ nhà máy, “chỉ một số lượng tối thiểu người lao động được giao nhiệm vụ sản xuất, hậu cần, thử nghiệm và kiểm tra”, Jia-peng cho biết.

Hoạt động tự động hóa sản xuất một cách từ từ và ổn định đã được tiến hành tại Foxconn từ nhiều năm. Năm ngoái, công ty cho biết họ đã đặt mục tiêu sẽ tự động hoá ở mức 30% tại các nhà máy ở Trung Quốc vào năm 2020. Hiện nay công ty có thể sản xuất khoảng 10.000 Foxbots một năm, Jia-peng nói, tất cả đều có thể được sử dụng để thay thế lao động của con người. Tháng 3/2016, Foxconn cho biết họ đã thay thế được 60.000 nhân công bằng máy móc tại một trong những nhà máy của mình.

Về lâu dài, sử dụng robot là rẻ hơn so với con người. Tuy nhiên, việc đầu tư ban đầu có thể tốn kém. Không những tốn kém, mà còn khó khăn và tốn thời gian để lập trình robot hực hiện nhiều nhiệm vụ, hoặc để tái lập trình một robot thực hiện nhiệm vụ ngoài chức năng ban đầu của nó. Đó là lý do tại sao, tại các thị trường lao động như Trung Quốc, lao động của con người lại rẻ hơn so với các robot. Mặc dù vậy, để cạnh tranh được, Foxconn hiểu họ sẽ phải chuyển sang tự động hóa.

Foxconn nỗ lực tự động hoá 30% toàn bộ hoạt động nhà máy vào năm 2020

Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy khi chính phủ Trung Quốc không khuyến khích sử dụng máy móc thay con người. Tại các khu vực như Thành Đô, Thâm Quyến, và Trịnh Châu, chính quyền địa phương đã tìm mọi cách để dành ưu đãi cho Foxconn. Năm 2015, Foxconn thuê tổng cộng 1,2 triệu lao động, trở thành một trong những công ty sử dụng lao động lớn nhất thế giới.

Trong một báo cáo mới được công bố, tờ Thời báo New York đã nêu chi tiết các ưu đãi của chính phủ cho nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu, nhà máy lớn nhất của Foxconn, sản xuất 500.000 iPhone mỗi ngày và được dân địa phương gọi là “thành phố iPhone”. Theo Jia-peng, nhà máy ở Trịnh Châu có một số dây chuyền sản xuất đã ở giai đoạn tự động hóa thứ 2 và đang trên đường tự động hoá hoàn toàn trong một vài năm nữa.

Tuy nhiên, có một tác dụng của tự động hóa có lợi những cho công ty như Foxconn. Nhà sản xuất này đã bị liên luỵ đôi khi bởi điều kiện lao động khắc nghiệt và một tỷ lệ cao người lao động tự sát. Vì vậy, Foxconn đã phải lắp đặt một loại lưới ngăn công nhân tự tử tại các nhà máy của họ ở khắp Trung Quốc và có các biện pháp chống lại kiện tụng từ nhân viên. Bằng cách thay thế con người bằng robot, Foxconn sẽ giảm bớt được các nguy cơ rắc rối xuất phát từ việc đối xử với người lao động mà không cần phải cải thiện nhiều điều kiện làm việc hoặc tăng lương. Nhưng làm như vậy, sẽ dẫn đến việc hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói hàng triệu người lao động không có việc làm.

Phong Lan theo The Verge