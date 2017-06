Galaxy Note 8 trình làng vào tháng Chín với giá trên 25 triệu đồng

Thông tin được chuyên gia dự đoán Evan Blass đưa ra trên Venturebeat cho thấy đây là điều chưa từng xảy ra với một smartphone của Samsung.

Ông Blass nói rằng công ty Hàn Quốc đang chuẩn bị kế hoạch tung sản phẩm ra thị trường vào cuối tháng Chín, với thiết kế rất giống Galaxy S8 cùng tùy chọn thành phần được thay đổi hoặc nâng cấp tùy thuộc thị trường.

Galaxy Note 8 sở hữu màn hình 6,3 inch cao hơn một chút so với Galaxy S8+ với thiết kế vô cực. Bên trong máy tiếp tục sử dụng tùy chọn chip Snapdragon hoặc Exynos, RAM 6 GB, camera kép với tính năng chống rung quang học và hỗ trợ S Pen.

Cũng theo Blass, Galaxy Note 8 được trang bị pin 3.300 mAh nhỏ hơn so với 3.500 mAh vào năm ngoái như là cách đảm bảo sự an toàn trong quá trình hoạt động. Công ty Hàn Quốc khẳng định sẽ áp dụng những công nghệ tối ưu hóa để đảm bảo thiết bị tối ưu hóa khả năng sạc pin.

S Pen được cho là có nhiều chức năng hơn so với phiên bản ra mắt năm ngoái, trong khi tính năng chia mà hình đa nhiệm cũng cải thiện rất nhiều. Blass nói rằng người dùng có khả năng viết các ghi chú bất cứ lúc nào nhờ tính năng Always On. Cũng như dòng Galaxy S8, Samsung DeX cũng làm việc với phiên bản này.

Với tất cả những gì có sẵn, liệu Galaxy Note 8 có xứng với mức giá 999 EUR mà Samsung đặt ra? Có lẽ tất cả sẽ phụ thuộc vào quyết định của người tiêu dùng.

An Nhiên