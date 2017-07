Công nghệ cho phép gắn thêm ngón tay nhân tạo để bàn tay có 6 ngón

Ngón tay giả này được Clode đặt tên là The Third Thumb (ngón tay cái thứ ba). Thiết bị này bao gồm 2 thành phần chính: ngón tay cái nhân tạo được in từ máy in 3D, kết nối với vòng đeo cổ tay có chứa các cơ cấu trợ lực và dây dẫn.

Cụm thiết bị này được điều khiển bằng một cảm biến áp lực gắn dưới đế giày người dùng, kết nối với vòng đeo cổ tay bằng Bluetooth. Chỉ cần người dùng nhấn một chân xuống là ngón tay cái sẽ ngay lập tức co lại.

Theo Clode, thao tác điều khiển này rất dễ dàng và người dùng có thể học cách sử dụng rất nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn việc học lái xe hơi.

Clode chia sẻ rằng việc anh tạo ra sản phẩm này là để định nghĩa lại suy nghĩ về các bộ phận giả. Anh cho rằng các bộ phận như vậy không chỉ nên đóng vai trò sửa chữa hay thay thế một phần thân thể, mà hoàn toàn có thể gắn thêm để gia tăng sức mạnh cho con người.

Có lẽ sau ý tưởng của Clode, việc xuất hiện những "người nhện" 4 chân 4 tay, di chuyển nhanh thoăn thoắt và leo tường như nhện đích thực, hay vừa đọc sách vừa nâng tạ, giã gạo và xay bột có lẽ sẽ sớm xuất hiện.

Đức Trọng