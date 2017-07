Gấu Teddy thay thế Nhã Phương tham dự ra mắt phim 'Yêu đi đừng sợ!'

Không thể có mặt tại buổi họp báo nhưng Nhã Phương, nữ chính của bộ phim cũng đã gửi đến các khách mời một clip đặc biệt thay lời chào. Cô cũng khiến khán giả bất ngờ khi nhờ người bạn thân trong phim là gấu Teddy đến tham dự buổi ra mắt phim.

Chú gấu Teddy thay Nhã Phương đến buổi ra mắt bộ phim mới.

Đoàn phim đã có những chia sẻ rất thú vị xoay quanh quá trình thực hiện bộ phim với đề tài và thể loại tình cảm hài có chút kinh dị. Đạo diễn Stephane Gauger gây bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt trôi chảy cùng những chia sẻ chân thành khi tái ngộ khán giả Việt Nam sau 7 năm.

Trong khi đó, chàng Bắp Ngô Kiến Huy khiến khán giả bật cười khi thành thật chia sẻ, quá trình luyện tập để trở thành “phù thủy” Tùng trong phim vừa tốn thời gian vừa tốn tiền.

Ngô Kiến Huy liên tục nhận vai nam chính trên màn ảnh rộng.

Kiều Minh Tuấn giản dị tham dự buổi ra mắt phim.

Các diễn viên trong phim Lê Hạ Anh, Puka và Ái Phương.

Tại buổi họp báo, nhà sản xuất còn trình chiếu một trích đoạn đặc biệt của bộ phim dành riêng cho các khách mời. Diễn xuất duyên dáng và sự tung hứng ăn ý của Nhã Phương, Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn đã mang đến bầu không khí hài hước cho cả khán phòng.

Poster của bộ phim.

Nhân dịp này, nhà sản xuất cũng trình làng trailer và poster chính thức của bộ phim. Đoạn trailer dài hơn 2 phút mang đến câu chuyện tình yêu “ngọt ngào đến lạnh sống lưng” giữa anh chàng ảo thuật gia tài ba nhưng nhát gan Tùng (Ngô Kiến Huy) và cô gái bí ẩn Phương (Nhã Phương).

Yêu một cô gái đặc biệt như Phương khiến Tùng phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình là nhìn thấy ma. Anh bạn quản lý Phúc (Kiều Minh Tuấn) cảnh báo Tùng về viễn cảnh phải gặp 800 con ma mỗi ngày. Còn chính Phương, cô cũng yêu cầu Tùng phải “mua bảo hiểm” nếu muốn quen mình.



Trailer của Yêu đi, đừng sợ! hấp dẫn bởi trong đó có cả ba yếu tố lãng mạn, rùng rợn và hài hước. Trailer mang đến cho khán giả những giây phút lãng mạn, mơ mộng qua những cảnh hẹn hò của cặp đôi Tùng – Phương, những lần lạnh sống lưng với những phân cảnh ma hồi hộp, một cái kết cảm động của tình yêu lứa đôi và tất nhiên là không thể thiếu những trận cười sảng khoái.



Đoạn trailer còn hé lộ một đoạn điệp khúc ngắn nhưng vô cùng ấn tượng của ca khúc chủ đề phim, bài hát Yêu đi đừng sợ! do nhạc sĩ – ca sĩ Only C sáng tác và trình bày.

Hà Nhân