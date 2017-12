Sáng 6/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa IX tiếp tục làm việc với phần các đại biểu HĐND TP.HCM chất vấn Giám đốc sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm (giữa) điều hành buổi chất vấn tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa IX.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, sẽ chất vấn Giám đốc sở GD&ĐT xoay quanh nâng cao chất lượng giáo dục, quy hoạch ngành, quản lý phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục các bậc học; tự chủ tài chính; quản lý bậc học mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình, bạo lực học đường, bạo hành trẻ em.

Mở đầu phiên làm việc, Giám đốc sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn cho biết, ông rất đau lòng khi có các vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non. Một số giáo viên, bảo mẫu không có đạo đức nghề nghiệp đã có hành vi bạo hành học sinh làm mờ đi hình ảnh của thầy cô giáo, trở thành những con sâu làm rầu nồi canh. Đặc biệt, nhiều trẻ em vô tội đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn của những người mang danh thầy cô. Đó thật sự là điều rất đau lòng.

Đặt câu hỏi với Giám đốc sở GD&ĐT về vụ bạo hành tại cơ sở mầm non Mầm Xanh mới đây, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm chất vấn: Vụ bạo hành trẻ ở cơ sở Mầm Xanh không phải là vụ đầu tiên, mà trước đây cũng có nhiều vụ bị phát hiện, nhiều người bị khởi tố. Vậy, trách nhiệm của Sở trong các vụ này thế nào? Việc giám sát các cơ sở mầm non có chặt chẽ chưa hay chỉ là hình thức?

Cùng quan điểm với đại biểu Trâm, đại biểu Nguyễn Mạnh Trí đặt câu hỏi: “Sở GD&ĐT có giải pháp căn cơ nào không để chấm dứt tình trạng bạo hành trẻ em mầm non?".

Theo ông Trí, vấn đề giáo dục trẻ em trong những năm tháng đầu đời hết sức quan trọng, do đó cần phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ông Trí cũng chất vấn Giám đốc sở GD&ĐT có bao nhiêu trẻ được chăm sóc ở trường công lập, bao nhiêu ở các cơ sở tư thục trong tổng số trẻ em của thành phố.

Rồi ông Trí đặt vấn đề: “Nếu trẻ em ở nhóm trường tư thục lớn hơn, có nên đẩy mạnh đào tạo ở khu vực này hay không?”.

Giám đốc sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn trả lời chất vấn.

Trả lời các câu hỏi chất vấn của 2 đại biểu Trâm và Trí, Giám đốc sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn cho biết, quy định phân cấp quản lý, cấp phép trường mầm non thuộc thẩm quyền của UBND quận huyện. Sau khi cấp phép, quận, huyện sẽ giao cho phường, xã quản lý trực tiếp nhóm lớp mầm non.

Hiện nay, trên địa bàn TP có 1.845 nhóm lớp tư thục do phường, xã quản lý, với khoảng 8-10 trẻ mỗi nhóm. “Bạo hành chủ yếu xảy ra ở nhóm lớp trẻ này”, ông Sơn nói.

Ngoài nhóm lớp tư thục, trên địa bàn TP còn có 544 hộ giữ trẻ gia đình, giữ dưới 7 trẻ có đăng ký và nhiều hộ giữ trẻ khác không đăng ký.

Về trách nhiệm, sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh, uốn nắn các nhóm lớp mầm non tư thục.

Sở cùng UBND quận huyện vẫn phối hợp thường xuyên trong việc quản lý những cơ sở mầm non tư thục. Những trường hợp mất nhân tính, thiếu đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, Sở phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tập huấn cho những hộ giữ trẻ tại gia đình và các cơ sở giữ trẻ ngoài công lập những kiến thức cơ bản, bồi dưỡng nghiệp vụ, cũng như yêu cầu các nhóm trẻ, điểm giữ trẻ gia đình cam kết không bạo hành trẻ với địa phương và phụ huynh.

“Sở đã làm nhiều cách để họ thấu hiểu, song vẫn có những trường hợp cá biệt xảy ra do giáo viên, bảo mẫu thiếu đạo đức, mất nhân tính”, ông Sơn nói.

Điều hành buổi chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá Giám đốc sở GD&ĐT đã trả lời rõ và đầy đủ các câu hỏi của đại biểu về bạo hành trẻ. Bà Tâm đề nghị Chủ tịch UBND quận 12 (nơi có cơ sở mầm non Mầm Xanh) báo cáo thêm về công tác chỉ đạo, kiểm tra các nhóm trẻ gia đình.

Chủ tịch UBND quận 12, ông Lê Trương Hải Hiếu trả lời về công tác quản lý các nhóm trẻ gia đình, trẻ tư thục.

Báo cáo trước kỳ họp, đại diện UBND quận 12 cho biết, quận 12 nhận trách nhiệm về vụ việc. Để không xảy ra tình trạng tương tự, chính quyền quận 12 đã tiến hành thanh tra tất cả các cơ sở nuôi dạy trẻ, công khai giá giữ trẻ cho các bậc phụ huynh, phối hợp với nhiều đoàn thể để tuyên truyền, giáo dục và cả yêu cầu các cơ sở mầm non cam kết không bạo hành trẻ mầm non.

Nói về việc TP.HCM sẽ có bộ sách giáo khoa riêng, đại biểu Trương Lê Mỹ Ngọc đề nghị lãnh đạo sở GD&ĐT thông tin về kế hoạch xây dựng bộ sách giáo khoa riêng cho TP.HCM.

“Quốc hội có Nghị quyết lùi thời gian thực hiện lộ trình sách giáo khoa phổ thông, thành phố có được phép tiếp tục biên soạn sách giáo khoa riêng không?”, bà Ngọc chất vấn.

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Hồng Sơn cho biết: “Sở đang chuẩn bị về nhân lực, có đủ chuyên gia, nhà trí thức cao cấp đứng đầu cả nước, định hướng đổi mới. Mọi dữ liệu được chuẩn bị sẵn chờ Bộ phê duyệt chính thức”.

Ông Sơn thông tin thêm, thực hiện Nghị quyết 88 Quốc hội, bộ GD&ĐT tiếp tục đồng ý cho TP.HCM thực hiện bộ sách giáo khoa riêng. “Về tiến độ, năm 2019 sẽ triển khai thí điểm. Sau đó sẽ đánh giá lại, mới ban hành chính thức”, ông Sơn nói.

Kết thúc phần chất vấn Giám đốc sở GD&ĐT, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu Sở rà soát lại và báo cáo tình hình từng lớp học, sĩ số bao nhiêu ở tất cả các quận, huyện.

Đề nghị UBND TP.HCM chỉ dạo sở Kế hoạch và Đầu tư trình dự án đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, cải cách, minh bạch trong đầu tư. Nêu cao vai trò của chính quyền quận, huyện để mở rộng cơ sở giáo dục.

Bà Tâm cũng yêu cầu cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở tư thục, ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình. Siết chặt công tác cấp phép cho các cơ sở mầm non, sau khi cấp phép cần thanh tra để chấn chỉnh, uốn nắn nhằm không xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em mầm non. Đồng thời, cần có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên mầm non, các bảo mẫu nuôi dạy trẻ. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, có lộ trình chặt chẽ, hiệu quả.

Cũng trong giờ làm việc buổi sáng, các đại biểu tham gia kỳ họp cũng chất vấn Cục trưởng cục Thuế TP.HCM Trần Ngọc Tâm về công tác quản lý thuế, thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, chống nợ đọng, thu hồi nợ đọng thuế; xây dựng nguồn nhân lực ngành thuế đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhân lực ngành thuế…

Chiều nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong sẽ trả lời chất vấn chung của các đại biểu.