Giá Hyundai Grand i10 đang cao ngất ngưởng tại Việt Nam

Mặc dù đã chuyển hoàn toàn từ khâu nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước, tuy nhiên hiện giá bán của chiếc xe cỡ nhỏ ăn khách Hyundai Grand i10 vẫn cao hơn một số thị trường khác.

Nhìn vào mức giá bán công bố tại từng thị trường cho thấy, giá của Grand i10 tại Việt Nam vẫn cao hơn từ vài chục, thậm chí là hàng trăng triệu đồng.

Hyundai Grand i10 lắp ráp trong nước có giá bán thấp nhất là 340 triệu đồng.

Đơn cử nhất là tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Grand i10 bản máy xăng 1.2L có 7 biến thể với bản Base giá thấp nhất 458.000 IRP (tương đương khoảng 164 triệu đồng). Còn trên bản cao nhất hiện có giá bán 639.899 IDR (tương đương 229 triệu đồng).

Trên phiên bản động cơ dầu diesel 1.2L, khách hàng sẽ có 5 biến thể để lựa chọn với các mức giá vô cùng hấp dẫn từ 568.000 đến 732.899 IDR (tương đương 203 đến 261 triệu đồng).

Nếu so sánh với giá bán tại thị trường trong nước, Hyundai bản Base thấp nhất có giá theo công bố là 340 triệu đồng, hiện đắt hơn 176 triệu đồng so với thị trường Ấn Độ. Khi so sánh với giá bán tại Indonesia thì Grand i10 tại đây rẻ hơn 46 triệu đồng so với Việt Nam.

Tiếp đến là bản cao nhất 1.2L 4AT hiện giá bán trong nước là 435 triệu đồng, hiện mức giá này cao hơn 206 triệu đồng so với thị trường Ấn Độ và cao hơn 106 triệu đồng so với Indonesia.

Tại Việt Nam, khoảng 3 năm trở lại đây, Hyundai Grand i10 đã là một trong những chiếc xe có doanh số bán ra nhiều nhất. Cụ thể, theo số liệu từ Hyundai Thành công, trong 3 năm từ 2014 -2016 doanh số cộng dồn của Grand i10 đạt hơn 50.000 xe (năm 2014 là 9.757 xe, năm 2015 là 17.899 xe và năm 2016 vừa qua là 22.258 xe).

Hyundai Grand i10 là đối thủ trực tiếp của Kia Morning và Chevrolet Spark. Trước đây, mẫu xe cỡ nhỏ nhập khẩu từ Ấn Độ này luôn được giới kinh doanh lựa chọn hàng đầu cho việc kinh doanh vận tải taxi, Uber, Grab.Tuy nhiên trong khoảng thời gian trở lại đây, nhiều người tiêu dùng đã ưa chuộng lựa chọn phương tiện này phục vụ cho các công việc di chuyển hằng ngày nhờ giá bán rẻ, xe nhỏ gọn, nội thất lại rộng rãi, trang bị đủ dùng.

Lê Ngà