Gia Lai: Nghịch tử sát hại cha ruột chịu án 19 năm tù giam

Sáng 5/7, TAND tỉnh Gia Lai đưa vụ án con trai dùng dao đâm chết cha ruột ra xét xử. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương, khá đông người dân đến theo dõi.

Xuất hiện trước tòa, trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, nghịch tử Trần Tấn Phát (SN 1995, tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) không dám ngước mắt nhìn lên.

Bị cáoPhát bị xét xử tại tòa

Nạn nhân của vụ án là ông Trần Văn Ph. (SN 1966, ngụ tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê), cha ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, chiều 1/1/2017, Phát uống say, về đến nhà thì xảy ra mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Ái C. (vợ của Phát). Nóng giận, chị C. có lời nói xem thường, xúc phạm nên Phát đã dùng tay tát, đấm vào mặt và dùng chân đá vợ.

Thấy vậy, ông Ph. và ông Trần Văn L. (chú ruột của Phát) đến can ngăn, ôm Phát không cho đánh chị C. nữa. Lúc này, chị C. có đến dùng tay đánh và cấu vào lưng Phát.

Bị đau, Phát vùng ra chạy xuống bếp lấy 1 con dao để đâm chị C. thì ông Ph. cùng ông L. xông vào ôm giữ, ngăn cản không cho bị cáo đánh vợ. Trong lúc giằng co, Phát đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái cha ruột. Sau đó, ông Ph. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã An Khê. Đến khoảng 20h ngày 1/1, nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Phát đến Công an thị xã An Khê đầu thú vào và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong phiên tòa ngày 5/7, xét thấy hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ hung hãn, phạm vào tội Giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 93 của Bộ luật Hình sự, HĐXX đã tuyên phạt Phát 19 năm tù.

Hồ Nam