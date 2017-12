Giá vàng hôm nay (08/12): Liên tục thủng đáy

Giá vàng thế giới liên tục giảm xuống mức đáy mới của 4 tháng .

Thị trường miền Bắc

Tại thời điểm 9h00', giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty CP SJC Sài Gòn giao dịch ở mức 36,22 – 36,44 triệu đồng/lượng (MV – BR), giảm 30.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 36,30 – 36,36 triệu đồng/lượng, giảm 40.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long đang được giao dịch ở mức 34,98 – 35,53 triệu đồng/lượng (MV – BR).

Trên sàn giao dịch DOJI, giá vàng SJC bán lẻ hiện được niêm yết 36,30 – 36,38 triệu đồng/lượng (MV – BR), giảm 40.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra; giá vàng SJC bán buôn được niêm yết 36,31 – 36,37 triệu đồng/lượng (MV – BR), giảm 40.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra.

Thị trường miền Trung và miền Nam

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC được Công ty CP SJC Sài Gòn chốt phiên ở mức 36,22 – 36,42 triệu đồng/lượng (MV – BR), giảm 30.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra.

Trên sàn giao dịch DOJI, giá vàng SJC bán lẻ được niêm yết 36,29 – 36,37 triệu đồng/lượng (MV – BR), giảm 30.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra; giá vàng SJC bán buôn được niêm yết 36,28 – 36,36 triệu đồng/lượng (MV – BR), giảm 30.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra.

Tại Đà Nẵng, giá vàng SJC được công ty CP SJC Sài Gòn niêm yết ở mức 36,22 – 36,44 triệu đồng/lượng (MV – BR), giảm 30.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, tại phiên châu Á giá vàng hiện giao dịch ở mức 1.248,9 USD/ounce, tăng 1,1 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 34,12 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí, gia công). Biên độ chênh lệch đã tăng cao lên trên 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đêm qua lao dốc mạnh xuống mức thấp mới trong 4 tháng. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng có phần hồi phục, tuy nhiên không đáng kể. Đồng USD tiếp tục mạnh lên gây áp lực lớn lên kim loại quý này.

Các đồng tiền khác như bảng Anh và euro giảm do cuộc chia tay Brexit vẫn còn khá nhiều vướng mắc khi Thủ tướng Theresa May thất bại trong việc ký một thoả thuận để mở các cuộc đàm phán về thương mại tự do sau Brexit với Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, giới đầu tư Mỹ lại tin tưởng chương trình cải cách thuế sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước này. Điều này dẫn đến việc đồng bạc xanh liên tiếp tăng điểm, lấn át các đồng tiền chủ chốt khác.

Theo phân tích của giới chuyên gia và các nhà đầu tư, trong ngắn hạn, giá vàng sẽ còn chịu nhiều tác động giảm giá.