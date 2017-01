Giải cứu 3 cô gái suýt bị lừa bán làm vợ đàn ông Trung Quốc

Lãnh đạo phòng Phòng chống tội phạm mua bán người và tội phạm liên quan đến trẻ em (Phòng 6), thuộc cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) xác nhận, đơn vị này vừa phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá một đường dây buôn bán người từ Tây Ninh (Việt Nam) sang Trung Quốc, do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, qua một thời gian theo dõi, trinh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nắm bắt được thông tin về một đường dây lừa bán người sang bên kia biên giới.

Đường dây này do một số đối tượng là người Việt Nam đang ở nước ngoài cấu kết với một số đối tượng trong nước để hình thành một nhóm khép kín. Thủ đoạn của bọn chúng thực hiện là tìm đến những gia đình có con gái lớn, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ lấy chồng nước ngoài sẽ được đổi đời.

Bằng những lời dụ dỗ và hứa hẹn về một cuộc sống nhàn hạ nơi đất khách, lại có nhiều tiền gửi về lo cho gia đình nên nhiều người đã mắc bẫy. Những ai đồng ý, bọn chúng sẽ đi làm hộ chiếu và sau đó đưa ra Hà Nội bằng đường hàng không hoặc đường bộ, rồi di chuyển nạn nhân tiếp lên Lạng Sơn.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại đây, lợi dụng đường tiểu ngạch, nhóm đối tượng đưa các nạn nhân sang đất Trung Quốc và giao cho những người đàn ông Trung Quốc, rồi lấy tiền. Bằng thủ đoạn kể trên, bọn chúng đã lừa được nhiều cô gái nhẹ dạ.

Nắm được thông tin nhóm đối tượng này về Việt Nam “gom hàng” và chuẩn bị thực hiện một chuyến cuối để nghỉ Tết, lực lượng của C45 và Công an tỉnh Tây Ninh đã lên kế hoạch triệt phá.

Theo đó, đúng 18h ngày 25/12, các chiến sĩ phòng 6 C45 cùng PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1981, trú tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, ngụ tổ 5, ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Tài liệu tra cứu cho thấy, hai đối tượng này đã từng nhiều lần xuất cảnh sang Trung Quốc. Khai thác nóng các đối tượng, bọn chúng khai nhận, 3 cô gái chuẩn bị lên máy bay là các “con mồi” mà bọn chúng đang di chuyển để đưa sang bán cho những người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác của PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Đinh Thị Thu (SN 1983, ngụ khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Qua khám xét nơi ở và hành lý của các đối tượng, công an thu giữ 4 vé máy bay, 4 hộ chiếu, 4 giấy CMND, 20 triệu đồng tiền Việt Nam và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Oanh lấy chồng Trung Quốc cách đây 4 năm. Tùng là cháu gọi Oanh bằng cô. Đối tượng Tùng cũng đang làm công nhân bên Trung Quốc và ở gần khu vực vợ chồng Oanh đang sinh sống.

Do công việc lao động phổ thông bên đó với mức lương cũng không cao hơn ở Việt Nam nên nguồn thu nhập hàng tháng của Tùng cũng chỉ đủ chi tiêu cá nhân. Vì thế, hai cô cháu Oanh đã bàn mưu tính kế để kiếm tiền bất chính.

Chí Công - Xuân Hòa