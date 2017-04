Giải cứu thành công nữ sinh lớp 9 bị bán sang Trung Quốc

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công em Hàng Thị S. (SN 1999, trú tại bản Co Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 27/2, cơ quan an ninh đã nhận được đơn trình báo của bố em S. là Hàng A D. (trú tại bản Co Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La) về việc con gái bị kẻ xấu lợp dụng bán sang Trung Quốc từ tháng 10/2016.

Nạn nhân Hàng Thị S.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh kẻ đã bán cháu S..

Tình trạng buôn bán phụ nữ trên địa bàn vùng núi luôn có những diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2017 đến nay, chỉ tính riêng địa bàn Sơn La, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành giải cứu thành công 5 nạn nhân bị lừa bán từ Trung Quốc trở về; khởi tố 3 vụ, bắt 5 đối tượng.

Trần Phương