‘Giải mã’ sức hút của trào lưu ‘Dậy thì thành công’

Mạng xã hội 24h qua rần rần với trào lưu ghép ảnh quá khứ – hiện tại để thấy được sự thay đổi về ngoại hình.

Hashtag Facebook Puberty Challenge (Dậy thì thành công) đã trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội những ngày này. Luật chơi của trào lưu này rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng những tấm ảnh đầu tiên từ khi bạn dùng facebook ghép với tấm ảnh hiện tại và cho ra hình ảnh đại diện mới.

Hình ảnh ngày ấy - bây giờ khác nhau khiến người dùng facebook thích thú chia sẻ.

Khi nhìn hai bức ảnh cách xa nhau về thời gian, người chơi sẽ nhận thấy gương mặt, thân hình của mình thay đổi một cách nhanh chóng.

Có thể nói, hiếm có một trào lưu trên mạng xã hội lại thu hút được đông đảo người tham gia đến vậy. Ngay cả những ngôi sao Việt cũng đã đăng tải những bức ảnh so sánh hình ảnh của mình từ những năm trước so với thời điểm hiện tại như: Diễn viên Minh Hằng, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Nhã Phương, Trường Giang... Bên cạnh đó, những hot girl, hot boy Việt cũng “ăn theo” trào lưu Nhung Gumiho, BB Trần, Hot boy The Voice Kid Đỗ Hoàng Dương...

Hot boy The Voice Kid Đỗ Hoàng Dương khoe ảnh thẻ.

Lý giải về sức hút của trào lưu này, nhiều người dùng mạng cho hay, có lẽ do nhiều người bận rộn với công việc thường nhật mà quên đi mất hình ảnh của mình ngày xưa, và đây là dịp để họ lục lại những bức ảnh thời niên thiếu, khi ghép lại thấy hai hình ảnh khác biệt nhau quá nhiều sẽ khiến họ vô cùng thích thú.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng những bức ảnh ghép ở thời điểm hiện tại chủ yếu là ảnh đã qua chỉnh sửa hoặc dùng camera 360 độ, thậm chí còn đùa vui nên đổi trào lưu “Dậy thì thành công” thành “Ai chỉnh sửa ảnh đẹp nhất”.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận được sức nóng của trào lưu mới này, đa số người dùng đều cảm thấy thích thú khi so sánh nhan sắc, ngoại hình của mình những năm trước so với thời điểm hiện tại. Đó là lý do vì sao “Dậy thì thành công” vẫn đang trở thành một trào lưu hot.

Một số hình ảnh của cư dân mạng hưởng ứng theo trào lưu này:

“Hiện tượng Opera” Ninh Đức Hoàng Long cũng đã thích thú hưởng ứng trào lưu.

MC Khánh Vinh chia sẻ: "7 năm qua rồi vẫn gắn bó với bạn ấy! Mọi người thấy em dậy thì thế nào ạ?".

Danh hài Trường Giang cũng hưởng ứng trào lưu.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh khác nhau ở nước da và cách tranh điểm.

Nhã Phương cũng ngày càng xinh hơn.

Trần Minh Diễm Hằng (Nhật ký Vàng Anh) cũng có nhan sắc thay đổi đáng kể.

Hot girl Kiều Trinh có màn "lột xác" bất ngờ.

Minh Xù cũng có sự thay đổi ngoại hình, phong cách theo thời gian.

Hot girl Nhung Gumiho.

Hot girl An Japan cũng khác biệt.

"Người đẹp chuyển giới" Hoàng Trung hậu có sự thay đổi rõ rệt sau 8 năm.

Thanh Lam