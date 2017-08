Giải quyết mâu thuẫn bằng dao: Nỗi đau của góa phụ trẻ

Đã một tuần sau khi xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1991), trú tại xóm Đông Hạ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ngồi thẫn thờ trước di ảnh của anh Phan Văn V., mà vẫn chưa thể nào tin được chồng mình không còn sống nữa.

Đến khi 2 người con của chị sà vào lòng mẹ thì chị không thể nào giữ được cảm xúc. Những dòng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt của góa phụ trẻ mới 26 tuổi.

“Tôi vẫn nhớ như in hôm đó, vào khoảng 8h30 ngày 10/8, khi tôi vừa đi làm ca tối về, trong người rất mệt mỏi và muốn ngủ, vừa chợp mắt được một lúc thì điện thoại đổ chuông liên hồi. Nhưng khi nghe người ở nhà báo tin chồng tôi đã tử vong thì tôi vùng tỉnh dậy.

Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm vì khi ấy còn ngái ngủ nên hỏi đi hỏi lại, đến khi chắc chắn đó là sự thật, tôi lập tức vơ lấy quần áo rồi bắt taxi về. Nhưng do quãng đường xa nên mãi đến 16h cùng ngày tôi mới về đến nhà”, chị Hồng nhớ lại.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến các thành viên trong gia đình đều ngỡ ngàng.

Vào thời điểm này, mọi người đang chuẩn bị đám tang, trống kèn đặt trước sân, cờ tang cắm xung quanh cổng, chị chạy vào nhà thấy chiếc quan tài thì òa lên khóc nức nở.

“Trên đường đi tôi không hề khóc vì lúc ấy hi vọng có một sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng khi về đến nhà, tận mắt thấy di ảnh chồng thì lúc đó không còn biết gì nữa, cứ ôm lấy bố mẹ mà khóc. Tôi đã làm gì nên tội, gia đình tôi đã làm sai việc gì mà phải chịu sự trừng phạt đau đớn như thế này…”, đôi vai gầy của người phụ nữ trẻ lại rung lên, chị Hồng ôm mặt khóc nức nở trước sự xót xa của tất cả mọi người.

Theo chị Hồng, 2 anh chị kết hôn cách đây 10 năm, sinh được 2 người con (một trai một gái). Trong đó người con đầu 8 tuổi, con út chỉ mới 4 tuổi. Do mảnh đất ở đây khô cằn không thể trồng lúa nên 2 anh chị trồng mía, rồi sau trồng tràm.

Nhưng các cơn bão liên tiếp đến đã khiến nhiều cây bị đổ gãy, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Mùa tràm này gia đình chị không thu được lãi, thậm chí mọi công sức còn đổ bể. Để có tiền nuôi các con, chị xin anh đi theo một người họ hàng ra Bắc Ninh làm công nhân mấy tháng, khi bắt đầu mùa trồng cây mới thì chị sẽ về.

Chị Hồng kể lại sự việc.

“Tôi chỉ mới ra được 5 ngày, đi làm được 2 ngày thì nhận được tin dữ. Anh V. là trụ cột của gia đình, giờ anh không còn thì tôi biết làm sao đây, các con tôi phải sống như thế nào đây. Các cháu còn quá nhỏ, chưa hiểu sự mất mát này, nhất là người con út cứ hỏi bố đâu khiến tôi đau như xé ruột gan”, chị Hồng tâm sự. Cái chết của anh đã khiến cho chị hoàn toàn suy sụp, mấy đêm nay chị không thể nào ngủ được vì nhớ anh.

Nhìn 2 con vui vẻ đùa nghịch mà lòng người goá phụ ấy quặn lại, một tương lai u ám phía trước đang chờ mẹ con chị. Chị Hồng mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ hung thủ thực sự đâm chồng chị tử vong, khiến cho chị mất chồng, con thơ mất bố.

Trước đó, như tin tức đã đưa, vào ngày 10/8, do mâu thuẫn từ trước, anh Phan Văn V. xảy ra xô xát với ông Phan Đình Bình (41 tuổi) và Phan Đình Quảng (24 tuổi, con ông Bình). Hậu quả, anh V. tử vong tại chỗ. Ông Bình bị đâm vào bụng, sau đó đã được lực lượng chức năng và người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu. Sau khi phẫu thuật, ông Bình đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc, theo dõi tại trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc cho Công an tỉnh Nghệ An. Lập tức, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh đã có mặt ở hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Tân Kỳ điều tra nguyên nhân vụ việc.