Sắp diễn ra lễ hội Hoa phượng đỏ 'Hải Phòng vươn ra biển lớn' 2017

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện du lịch - văn hóa được tổ chức thường niên và từng bước trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng nhấn mạnh lễ hội Hoa phượng đỏ có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch.

"Từ năm 2012 trở về trước, ngành du lịch Hải Phòng không đạt được những chỉ tiêu đề ra. Thế nhưng từ năm 2013 trở lại đây, khi mà lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức thường niên, các chỉ tiêu về kinh tế du lịch đều đạt và vượt mức. Năm 2016, Hải Phòng đã thu hút 6 triệu lượt khách du lịch", ông Lê Khắc Nam cho biết.

Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng phát biểu tại buổi họp báo.

Về kinh phí tổ chức lễ hội, ông Nam cũng khẳng định nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động trong lễ hội chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. UBND TP.Hải Phòng đã và đang vận động các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn hỗ trợ kinh phí tổ chức. Hiện số tiền các doanh nghiệp hỗ trợ lên đến con số 10 tỷ đồng sau 1 ngày vận động.

Thành phố cam kết, toàn bộ số kinh phí tài trợ sẽ được chi công khai, minh bạch, đúng địa chỉ và thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tham gia quảng cáo, ủng hộ, tài trợ sẽ được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định.

Ngoài ra, ông Lê Khắc Nam cũng chỉ đạo các sở ban ngành phải đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm trong những ngày diễn ra lễ hội.

Điểm nhấn của lễ hội lần này là đêm hội "Hải Phòng vươn ra biển lớn" được tổ chức vào tối ngày 13/5 với nhiều hoạt động phong phú gồm biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa. Những chương trình đặc sắc bên lề lễ hội như trình diễn âm nhạc đường phố, liên hoan Lân - Sư- Rồng, triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam... hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Đặc biệt, những du khách tên Phượng khi tham gia lễ hội cùng người thân, đi du lịch tại các địa điểm trên địa bàn TP.Hải Phòng sẽ được giảm giá dịch vụ.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2017 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 12/5 - 14/5.

Nguyễn Dịu