Giảm tốc độ tối đa đường vành đai 3 xuống còn 80km/h

Do nhu cầu đi lại của người dân, số lượng phương tiện trên tuyến đường vành đai 3 ngày càng tăng cao, một số vị trí mặt đường bị hằn lún, hư hỏng, một số khe co giãn trên cầu Thanh Trì thuộc đường vành đai 3 bị hư hỏng, tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cùng các cơ quan quản lý tuyến đường kiểm tra hiện trường và đề nghị giảm tốc độ các phương tiện.

Trước đó, tổng cục Đường bộ đã đề nghị sở Giao thông Vận tải Hà Nội nâng tốc độ tối đa đường vành đai 3 trên cao Hà Nội từ 80km/h lên 90km/h kể từ ngày 1/3/2016.

Giảm tốc độ đường vành đai 3

Lý do nâng tốc độ là vì theo thông tư số 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/3/2016, tuyến đường này không có giao cắt cùng mức, là đường riêng biệt.

Đây là đường đôi có dải phân cách giữa nên theo quy định của thông tư, ô tô con, ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt), ô tô tải có trọng tải đến 3,5 tấn sẽ được khai thác với tốc độ tối đa 90km/h.

Tuy nhiên, sau một thời gian nâng tốc độ, theo phản ánh của những tài xế thường xuyên đi trên tuyến đường này, do lưu lượng xe quá đông nên xe chủ yếu đạt được tốc độ 90km/h vào khoảng 22h đến 5h sáng.

Qua đó, tổng cục Đường bộ đánh giá nguyên nhân của thực trạng trên là do kinh phí bảo trì, sửa chữa có hạn nên điều kiện khai thác tuyến đường đã giảm, đồng thời đề nghị sở Giao thông Vận tải Hà Nội ưu tiên sơn sửa vạch sơn, sửa chữa mặt đường và khe co giãn bị hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với điều kiện khai thác tuyến đường.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị giảm tốc độ tối đa cho phép từ 90 km/h xuống 80 km/h, đồng thời bỏ biển báo tốc độ tối thiểu 60 km/h. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục theo dõi, đánh giá để kịp thời đề xuất phù hợp với điều kiện khai thác nhằm đảm bảo an toàn tuyến đường.

Thế Anh