Giao thông ùn tắc, trạm thu phí Bến Thủy mở cửa miễn phí

Vào khoảng 8h ngày 9/4, hàng trăm người dân tiếp tục mang xe ô tô dán băng rôn, khẩu hiệu lưu thông trên cầu Bến Thủy (nối liền tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) nhằm phản ứng về việc trạm thu phí cầu Bến Thủy do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) quản lý, thu phí bất hợp lí.

Tài xế Nguyễn Văn Cường cho biết: “Việc thu phí qua cầu Bến Thủy là không hợp lý, khi chúng tôi không chạy trên tuyến đường BOT tránh thành phố Vinh một mét nào mà vẫn phải trả tiền”.

Các lái xe tiếp tục phản đối việc cầu Bến Thủy thu phí.

Theo các lái xe qua trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, hơn 3 tháng nay, hàng trăm người sử dụng ô tô rất bức xúc khi phải mua vé qua cầu Bến Thủy.

Chính vì vậy, các lái xe đã dùng tiền lẻ với mệnh giá 200 đồng; 500 đồng; 1.000 đồng… để trả phí, gây khó khăn cho nhân viên thu phí và dẫn đến ách tắc giao thông kéo dài. Đây là lần thứ 3 người dân phản đối bằng việc di chuyển chậm và tiền lẻ trong vòng 1 tuần qua.

Tiền lẻ rơi vung vãi tại trạm thu phí

Để tránh ùn tắc giao thông qua Trạm thu phí Bến Thủy, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã tăng cường hàng chục cán bộ chiến sĩ an ninh, CSGT đến hiện trường để điều tiết giao thông; đồng thời tuyên truyền chủ phương tiện không lưu thông vào vào khu vực trung tâm TP Vinh.

Do giao thông ùn tắc nên trạm thu phí đã quyết định mở cửa tự do cho phương tiện.

Khoảng 9h30 hôm nay (9/4), do mất quá nhiều thời gian để đếm tiền lẻ, giao thông bị ùn tắc kéo dài, nên các nhân viên của trạm thu phí Bến Thủy đã mở cửa tự do cho phương tiện đi qua.

Một tài xế tham gia phản đối cho biết thêm: Mặc dù cố tình đi chậm, trả tiền thu phí bằng tiền lẻ… là một việc không phải tích cực, tuy nhiên đều do dân bức xúc vì phải trả phí vô lý. Mọi người đã thống nhất “chấp hành luật giao thông, xe đi giữ khoảng cách, không dừng lại, có thái độ tôn trọng nhân viên thu tiền và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ”.

Hàng trăm người dân đã ký vào đơn kiến nghị không thu phí khi qua cầu.

Đặc biệt, trong sáng nay, hàng trăm người dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung tại đường ven sông Lam (cách cầu Bến Thủy gần 200m), cùng nhau ký đơn khiếu nại tập thể gửi lên Chính phủ và Quốc hội, để phản ánh việc thu phí BOT tại trạm thu phí Bến Thủy.

“Bộ Giao thông - Vận tải có thông báo giảm 50% giá vé qua cầu, song hầu hết người dân chúng tôi không ai đồng tình. Quan điểm của mọi người là không sử dụng đường BOT thì không trả phí. Nguyện vọng của chúng tôi bây giờ là miễn toàn bộ vé qua cầu cho người dân địa phương hoặc di dời trạm thu phí tới nơi khác”, tài xế Nguyễn Trọng Bình cho biết.

Đại diện Cienco 4 cho biết, việc các tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé tại trạm thu phí không có gì sai, song đã gây nhiều khó khăn cho nhân viên làm việc tại trạm.

Theo người dân cho biết, đơn này sẽ được gửi lên Chính phủ và Quốc hội.

Liên quan đến việc này, mới đây, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình đã yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải phối hợp với nhà đầu tư và chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm sự việc, không để tình trạng người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/4.

PVMT

