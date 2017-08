Ngày 11/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm và xét xử bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm (SN 1984, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội Giết người.

Trước đó, Lắm bị cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án chung thân, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 140 triệu đồng. Sau đó, Lắm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm trước tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Lắm có vợ và một người con chung 7 tuổi nhưng sau đó ly hôn. Chia tay người vợ sau gần 10 năm chung sống, Lắm gá nghĩa với chị Nguyễn Thị Kim C..

Trong quá trình chung sống, Lắm thường cho chị C. mượn tiền nhưng không viết giấy nợ. Tổng cộng, chị C. đã mượn của Lắm 160 triệu đồng.

Sống với nhau được một năm, chị C. quyết định chia tay Lắm và có ý định về sống với chồng cũ. Biết được ý định của chị C., Lắm tỏ ra tức giận.

Tuy nhiên, bị cáo vẫn còn tình cảm với chị C. nên nhiều lần níu kéo. Thế nhưng, chị C. vẫn nhất định cự tuyệt. Níu kéo bất thành, Lắm nảy sinh ý định sẽ giết chị C. cho hả giận.

Sáng 21/2/2014, bị cáo chở chị C. đến một quán cà phê ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi để ăn sáng. Tại đây, cả hai nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi. Trong cơn tức giận, Lắm đâm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Lắm tẩu thoát khỏi hiện trường và bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Sau khi trốn thoát, Lắm sang Campuchia trốn và kiếm sống bằng nghề bảo kê, cho vay và đòi nợ thuê tại casino New World (Svayrieng, Campuchia).

Trưa 7/8/2016, Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh mai phục dọc con đường biên giới Việt Nam - Campuchia. Đến 16h cùng ngày, Lắm đi từ sòng bài ở Campuchia về nhà tại khu vực sát biên giới thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lắm cho rằng, y không chuẩn bị dao từ trước và không có ý định giết chết nạn nhân. Sau khi xem xét vụ án, HĐXX xét thấy có nhiều tình tiết cần làm rõ liền quyết định hoãn phiên tòa, chờ ngày xét xử lại.

Công Thư