Hà Nam: Bắt gã yêu râu xanh hiếp dâm bé gái 9 tuổi

Thông tin từ Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Kim (SN 1993, trú tại tổ 7, phường Thanh Tuyền, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, Công an huyện Thanh Liêm nhận được đơn trình báo của một gia đình trong huyện tố cáo đối tượng Kim đã giở trò đồi bại với con gái sinh năm 2008 của họ.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Liêm đã tiến hành xác minh, làm rõ hành vi của đối tượng này. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định đối tượng Nguyễn Trọng Kim là thủ phạm gây ra sự việc trên với cháu bé. Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng để lấy lời khai.

Cơ quan công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Kim.

Theo lời khai của Kim, trưa ngày 23/7/2017, đối tượng đến nhà người thân của cháu M. (trú huyện Thanh Liêm) chơi. Phát hiện cháu M. đang chơi một mình nên y khống chế, kéo cháu bé vào buồng hiếp dâm.

Gây án xong, Kim không quên dặn cháu bé không được nói với ai rồi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Phải đến khi cơ quan công an tiến hành bắt giữ thì Kim mới biết mình đã bị lộ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

X.N