Hà Nội: 50 trinh sát vây bắt ổ nhóm dùng dao, kiếm cướp xe tải

Thời gian gần đây, trước hoạt động tinh vi, manh động của tội phạm trộm cắp dọc các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định… dưới sự chỉ đạo của ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm xác lập chuyên án mang bí số VA186P để đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian dài theo dõi, vào 7h sáng 18/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã quyết định tung quân, khép chặt vòng vây, bắt giữ thành công ổ nhóm này.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Xuân Phương (SN 1982, trú tại xóm Mới, thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) và Nguyễn Văn Hải (SN 1987, trú tại đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Được biết, hai đối tượng quen nhau trong thời gian chấp hành án tại trại giam Ngọc Lý, Bắc Giang. Phương và Hải đều có 6 tiền án.

Các đối tượng chuyên cướp xe tải bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 2/2017, Hải ra tù và liên lạc với Phương rồi cùng nhau sống chung một nhà. Từ đây, để có tiền ăn chơi, hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp.

Phương kết nạp Trần Thanh Tùng (trú tại thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã có 2 tiền án vào nhóm của mình và lên kế hoạch trộm cắp tài sản của các lái xe ô tô đường dài.

Trong một thời gian cùng nhau đi cướp, ba đối tượng đã gây ra hơn 30 vụ trộm cắp tài sản trên cabin của các lái xe khách, xe vận chuyển hàng hóa trên các tuyến quốc lộ. Gần đây nhất vào đêm 17, rạng sáng ngày 18/4, ổ nhóm này đã thực hiện trót lọt liên tiếp 3 vụ trộm cắp.

Đến 7h sáng 18/4, gần 10 mũi trinh sát của Cảnh sát hình sự TP.Hà Nội bám sát ổ nhóm này khi vừa thực hiện xong vụ cướp.

Khi xe của các đối tượng về đến khu vực thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, xác định thời cơ đã “chín”, 50 chiến sỹ đã lập tức nhận lệnh khép chặt vòng vây. Biết đã bị phát hiện, các đối tượng mang theo dao, kiếm nhảy xuống xe tháo chạy.

Mặc dù, các đối tượng dùng hung khí chống trả nhưng các tổ trinh sát đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ tóm gọn. Chuyên án VA186P thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Xuân Nguyễn