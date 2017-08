Hà Nội: Bắt ‘kiều nữ’ cầm đầu đường dây 'gái gọi'

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa triệt xóa một đường dây môi giới mại dâm, chuyên hoạt động trên địa bàn. Cầm đầu đường dây là Lang Thị Nhung (SN 1997, quê Nghệ An).

Trước đó, đơn vị này tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ M.C. ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, đã phát hiện 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Trong đó, có Lang Thị Nhung vừa hành nghề bán dâm kiêm môi giới mại dâm.

Đối tượng Lang Thị Nhung.

Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, Nhung rời quê Nghệ An ra Hà Nội làm nghề tẩm quất, massage, gội đầu. Thời gian làm nhân viên trong lĩnh vực này, Nhung quen biết với một số cô gái khác.

Từ đó, Nhung rủ các cô gái này tham gia vào đường dây bán dâm. Nếu khách có nhu cầu “mua vui”, Nhung sẽ chủ động “điều hàng” đến điểm hẹn là các khách sạn, nhà nghỉ.

Lời khai của đối tượng cho thấy, khoảng 22h ngày 6/8, Nhung nhận được điện thoại của một người đàn ông yêu cầu mua dâm. Tuy nhiên, vị khách này còn có 2 người bạn đi cùng nên đề nghị Nhung điều thêm 2 cô gái nữa cùng “tiếp khách”.

Sau khi thỏa thuận giá cả, Nhung điều “hàng” đến nhà nghỉ M.C. và đứng ra thu tiền của khách. Khi 3 cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an bắt quả tang.

C.Công