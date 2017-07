Hà Nội: Bắt ổ nhóm dùng dao, kiếm đi cướp đêm

Cơ quan CSĐT, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Đỗ Trùng Dương, Tạ Thăng Long, Lê Tuấn Minh và Trần Tùng Dương để điều tra về tội Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 1h ngày 29/6, Công an Ba Đình (Hà Nội) nhận được tin báo của anh Nguyễn Đình M. (SN 1986, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), vào 23h45 cùng ngày, khi anh này đi xe máy đến ngõ 173 Hoàng Hoa Thám thì bị nhóm thanh niên bịt mặt dùng dao chém, cướp xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Ba Đình đã phối hợp với cùng phòng CSHS, Công an TP.Hà Nội tập trung lực lượng, tổ chức xác minh điều tra. Đến 16h ngày 6/7, các đơn vị phối hợp đã khám phá ổ nhóm cướp tài sản, thu giữ một số tang vật do ổ nhóm tội phạm này gây ra.

Các đối tượng cướp đêm bị bắt giữ.

Khai thác nóng, các đối tượng này còn khai nhận đã gây ra 13 vụ cướp tài sản khác (chủ yếu là xe máy) trên địa bàn các quận Ba Đình, Long Biên, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân,…

Cụ thể, vào 23h45 ngày 1/7, Đỗ Trùng Dương, Lê Tuấn Minh và Trần Tùng Dương điều khiển xe máy đi trên đê Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, phát hiện anh Tạ Mạnh C. (ở tổ 18 phường Đức Giang, quận Long Biên) điều khiển xe máy đi ngược chiều đã bám theo rồi dùng dao kiếm cướp đi chiếc xe máy cùng ví tiền và 2 chiếc điện thoại của nạn nhân.

Tiếp đó, khoảng 4h ngày 6/7, Đỗ Trùng Dương đèo Tạ Thăng Long bằng xe máy Honda Wave, không có BKS, đi trên đường Trường Chinh (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân), phát hiện chị Nguyễn Thị B. đi xe máy nên đã bám theo. Đến chỗ vắng người, các đối tượng đã dùng kiếm chém chị B. và cướp chiếc xe máy của chị này.

Theo tài liệu điều tra, nhóm cướp này do Đỗ Trùng Dương cầm đầu. Các đối tượng chỉ quen biết qua mạng xã hội và cùng chung sở thích “nghiện game”.

Đối với Đỗ Trùng Dương, theo tài liệu của cơ quan công an xác định, bản thân từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Dương mới mãn hạn tù vào tháng 8/2016.

Hiện, mẹ của Đỗ Trùng Dương cũng đang thi hành án tại một trại giam trên địa bàn TP.Hà Nội. Đáng chú ý, sau khi bố đẻ mất được 3 ngày, Dương cùng đồng bọn rủ nhau đi cướp và bị bắt giữ.

Trong ổ nhóm này, Đỗ Trùng Dương là người am hiểu địa bàn nên trước khi đi cướp, Dương đều nghiên cứu rất kỹ những ngõ ngách, con phố và lên lịch cho đồng bọn thực hiện. Hòng dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của công an khi bị phát hiện, Dương phân công cho Tạ Thăng Long cầm lái xe máy.

Hiện, cơ quan CSĐT, Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra làm rõ. Những ai là bị hại liên quan đề nghị liên lạc với đội CSHS, CAQ Ba Đình để được giải quyết. Địa chỉ: số 37, Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Điên thoại: 0948200988, gặp đồng chí Trần Công.

X.N