Hà Nội: Bắt quả tang đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật

Cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, ngày 17/7 đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Đình Thịnh (SN 1984) ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định về hành vi cướp giật tài sản.

Vào tháng 4, trong quá trình tuần tra mật phục phòng chống cướp, cướp giật, Công an phường Dịch Vọng đã phát hiện và bắt quả tang Lê Đình Thịnh đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản của chị Trần Thị H., quê ở Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Cụ thể, khoảng đầu tháng 2/2017, Thịnh đi xe máy một mình đến đường Nguyễn Hoàng, tại đây đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật một máy tính xách tay của người phụ nữ đi bộ trên đường.

Đối tượng Lê Đình Thịnh.

Tiếp đó, vào tháng 3, vẫn thủ đoạn cũ, Thịnh đã cướp giật một chiếc điện thoại Samsung màu đỏ của một phụ nữ ở gần khu vực bến xe Mỹ Đình. Cũng trong tháng này, Thịnh tiếp tục gây án trên đường Mỹ Đình, đối tượng đã cướp giật một chiếc ví da của một người phụ nữ đi trên đường rồi bỏ chạy.

Chưa dừng lại, đến tháng 4, Thịnh điều khiển xe máy đến đường Mỹ Đình và cướp giật 1 chiếc túi xách của người đi đường, trong túi xách có điện thoại Samsung và tiền.

Thịnh khai do bản thân đang nghiện ma túy nên cần tiền tiêu xài, y đã gây ra gần 10 vụ cướp giật, trong đó có 4 vụ mà Công an quận Cầu Giấy đang tiến hành điều tra, tìm bị hại. Đặc biệt, đối tượng này chuyên sử dụng xe máy tháo biển để “hành nghề” nhằm tránh để lộ dấu vết.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Công an quận Cầu Giấy đã ra thông báo chủ sở hữu của tài sản trong các vụ cướp giật do Thịnh gây ra đến Công an quận Cầu Giấy để giải quyết.

Quang Linh