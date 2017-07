Hà Nội: Bắt tên trộm lẻn vào nhà dân, 'cuỗm' hơn 70 triệu đồng

Trước đó, khoảng 15h ngày 21/6, Công an phường Phúc Xá nhận được tin báo nhà bà Đặng Thị L. (SN 1932, trú tại tổ 1 Gầm Cầu, phường Phúc Xá) xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Ban chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo các trinh sát nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, thu thập thông tin.

Theo lời khai của bà Đặng Thị L., vào khoảng 14h50 cùng ngày, bà đang ngủ trên ghế dài thì một thanh niên lạ mặt, lẻn vào nhà lấy trộm hơn 74,3 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động Bavanpen B35 màu vàng.

Bước đầu, qua những chứng cứ thu thập được, Công an phường xác định đối tượng tình nghi là Trịnh Thế Mạnh (SN 1986, đường 20 phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Sau khi gây ra vụ trộm cắp, Mạnh đã trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Trịnh Thế Mạnh tại cơ quan công an.

Sau nhiều ngày mật phục, tối 7/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Mạnh xuất hiện trên tuyến phố Tân Ấp, phường Phúc Xá nên đeo bám, tiếp cận đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Mạnh đã thừa nhận đã trộm cắp tài sản của bà Đặng Thị L. vào chiều ngày 21/6 vừa qua.

Trịnh Thế Mạnh cũng khai nhận, đối tượng đã sử dụng hết số tiền trộm cắp của bà Lưu, còn chiếc điện thoại, Mạnh thay sim mình của mình vào để sử dụng.

Trong quá trình điều tra, Công an phường Phúc Xá đã phối hợp với đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Ba Đình đấu tranh khai thác mở rộng, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản do Trịnh Thế Mạnh thực hiện trên địa bàn quận Ba Đình, thu giữ được một số tài sản như: Điện thoại di động, Ipad, máy xách tay.

Hiện, Công an phường Phúc Xá đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng và tang vật lên Công an quận Ba Đình tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Công Đức