Hà Nội: Bi kịch chồng sát hại vợ trong đêm rồi đi tự thú

Theo đó, Công an huyện Sóc Sơn đang phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Phú Cường. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Minh P. (trú tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Đồng thời, nghi can của vụ án cũng được xác định là Vũ Xuân T. (chồng của bà P.).

Trước đó, vào sáng ngày 6/9, người dân trong khu vực xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn bàng hoàng khi nghe tin bà Nguyễn Thị Minh P. đã tử vong tại nhà riêng.

Trước cái chết bất thường của nạn nhân, các cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Qua khám nghiệm ban đầu, xác định trên cổ của bà P. có vết thương.

Khu vực gia đình bà P. sinh sống.

Được biết, sau khi sát hại vợ vào đêm ngày 5/9, Vũ Xuân T. đã đến cơ quan công an để đầu thú. Trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ vụ việc lên cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội.

Theo tìm hiểu của PV, hai vợ chồng bà P. đang làm nhân viên tạp vụ tại sân bay Nội Bài. Trong cuộc sống hàng ngày, bà P. được đánh giá là hiền lành, thân thiện với mọi người.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

PV