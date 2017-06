Hà Nội: Công an vào cuộc truy tìm đối tượng hành hung phóng viên

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Thành Tín - Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: “Hiện, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc phóng viên Nguyễn Thanh S. (Tòa soạn báo điện tử Phapluatnet) bị đánh phải nhập viện vào tối 21/6".

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thành Tín, cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh từ các camera quanh khu vực xảy ra vụ việc và xác định được đối tượng hành hung phóng viên S.. Tuy nhiên, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an đang tích cực làm rõ, truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 21/6, trên đường về nhà đến khu vực phố Hàng Chuối (phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng), anh S. và một đối tượng xảy ra va chạm giao thông. Sau đó, anh S. đã bị một đối tượng dùng vợt tennis đánh liên tiếp vào đầu khiến anh này phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc sau đó đã được báo lên Công an phường Phạm Đình Hổ. Sau khi làm các thủ tục thông tin ban đầu Công an phường đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Hai Bà Trưng.

Hiện, phía công an quận Hai Bà Trưng đang chờ phóng viên S. ra viện để tiến hành đưa anh S. đi giám định thương tật làm căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

X.L