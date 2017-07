Hà Nội: Đang công bố dự thảo kết luận thanh tra đất Đồng Tâm

Diễn biến vụ việc Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra. Sau đó, người dân Đồng Tâm đã giữ 38 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội đang thi hành công vụ tại Nhà văn hòa thôn Hoành. Ngày 18/4, đại diện Công an TP.Hà Nội cho biết, người dân đã thả 15 cảnh sát cơ động, 3 người tự giải thoát. Chiều ngày 20/4, ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về UBND huyện Mỹ Đức để đối thoại với người dân Đồng Tâm tìm giải pháp giải quyết tình hình. Tuy nhiên, người dân Đồng Tâm không đến trụ sở UBND huyện Mỹ Đức làm việc. Cùng ngày 20/4, Thanh tra TP.Hà Nội chính thức Quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Thời gian thanh tra 45 ngày, kể từ ngày ký quyết định, không tính ngày nghỉ lễ. Đến sáng 21/4, người dân thôn Hoành thả thêm ông Đặng Văn Cảnh – Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức. Ngày 22/4, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về UBND xã Đồng Tâm đối thoại trực tiếp với người dân trong xã. Tại buổi đối thoại, ông Chung ghi nhận 21 vấn đề bức xúc của bà con xã Đồng Tâm. Cùng đó Chủ tịch Hà Nội hứa sẽ chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc một cách công tâm, công bằng nhất. Sau buổi đối thoại, ông Nguyễn Đức Chung đã tới Nhà văn hóa thôn Hoành nơi người dân đang giữ 19 cán bộ, chiến sĩ. Sau gần 2 giờ làm việc tích cực, 19 chiến sĩ đã chính thức được trở về nhà. Đến ngày 21/6, Thanh tra TP thông báo về việc kết thúc thanh tra trực tiếp các đơn vị liên quan đến việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức…