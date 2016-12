Hà Nội: Phát hiện xác chết lõa thể tại cánh đồng

Vụ việc xảy ra vào 14h ngày 26/12 tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Theo đó, một người dân khi đi làm đồng đã tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 30 tuổi nằm chết trong tư thế lõa thể, úp mặt xuống đất.

Quá kinh sợ, người dân đã nhanh chóng báo sự việc với chính quyền địa phương.

Là người có mặt đầu tiên tại hiện trường, ông Trần Văn Lương, Trưởng Công an xã Văn Phú xác nhận, sau khi nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện một thi thể tại cánh đồng, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt và bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Thường Tín tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

“Chúng tôi tới hiện trường, quan sát xung quanh nơi tìm thấy thi thể người thì không phát hiện ra bất kì hung khí hay vật sát thương nào. Khi ấy trên người nạn nhân không có quần áo, chết trong tư thế nằm nghiêng, ở tai có vết máu”, ông Lương cho hay.

Theo đó, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn L. (SN 1982, trú tại thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội). Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng lõa thể, tại cánh đồng Từ Vũ, thôn Vân Trai, xã Văn Phú.

Nơi phát hiện thi thể anh L. (Nguồn: Facebook).

Qua điều tra, xác minh ban đầu, khoảng 7h ngày 26/12, bà Lê Thị D. (SN 1956 trú tại thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, Thường Tín) mang thức ăn từ nhà đến bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín cho con trai là Nguyễn Văn L., đang điều trị tại đây nhưng không thấy anh L. đâu.

Tại phòng điều trị, bà D. kiểm tra thấy có một đôi dép, một chiếc điện thoại, tiền và một bộ quần áo bệnh nhân cùng một vài giấy tờ nhập viện. Lúc này bà D. cùng gia đình đi tìm anh L. nhưng không thấy, gia đình đã báo cho bác sĩ bệnh viện cùng đi tìm.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 12h30 ngày 26/12, anh Nguyễn Văn Th. (trú tại thôn Văn Trai, xã Văn Phú) đi làm đồng phát hiện một xác chết và đã báo với cơ quan chức năng.

Sau khi tiến hành công tác phong tỏa hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và đã đưa ra kết luận sơ bộ, nạn nhân chết do đa chấn thương.

Được biết, anh L. nhập viện tại bệnh viện đa khoa Thường Tín từ ngày 20/12, được chẩn đoán mắc bệnh viêm đại tràng, viêm tuyến nước bọt và được lưu trú tại bệnh viện để điều trị. Khi nạn nhân chưa kịp xuất viện thì đã xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Linh - Chang