Hà Nội sắp thông xe tuyến đường huyết mạch mới phía Tây Nam

Tuyến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài qua Khu đô thị Dương Nội.

Hoà chung với sự phát triển kinh tế vượt bậc, hạ tầng giao thông và xã hội khu vực Tây Nam Hà Nội đang được kết nối đồng bộ và nhanh chóng. Ngoài trục đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Đại Lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn, thành phố sẽ còn mở rộng thêm đường 72, đường từ cầu vượt Mễ Trì, đường vành đai 4, nâng cấp đường 70, đường Mỗ Lao... Với việc kết nối hầu hết tuyến đường đi các tỉnh thành, đường vành đai 4 sau này sẽ là cú hích đưa khu vực phía tây Hà Nội trở thành trung tâm đô thị hiện đại.

Phát triển chuỗi đô thị hiện đại

Tuyến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài qua khu đô thị Dương Nội được giới chuyên môn đánh giá là tuyến đường khớp nối qua khu Đô thị Văn Khê, cắt trục Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) và trong tương lai sẽ kết nối với khu vực Mỹ Đình. Sau khi được hoàn thành quy hoạch, đường Ngô Thì Nhậm kéo dài sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến đường Tố Hữu, kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính - kinh tế Mỹ Đình. Cùng với đó, trục đường Ngô Thì Nhậm kéo dài khoảng 2km do tập đoàn Nam Cường đầu tư xây dựng rộng 40m với 4 làn xe di chuyển sẽ là tuyến đường chính trong khu đô thị Dương Nội, kết nối hàng loạt công trình hiện đại như: Anland Complex, An Khang Villa, An Phú Shop-villa, khu cao tầng từ CT1 đến CT6, trường Quốc tế Việt Nam (VIS) và trung tâm thương mại Aeon Mall.

Trục đường Ngô Thì Nhậm kéo dài khoảng 2km do tập đoàn Nam Cường đầu tư xây dựng rộng 40m với 4 làn xe di chuyển.

Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục và y tế chất lượng đã và đang được hình thành như: Hệ thống trường liên cấp Lê Quý Đôn, trường quốc tế Olympia, trường quốc tế Nhật Bản, bệnh viện 103, bệnh viện quốc tế Nam Cường, bệnh viện đa khoa Hà Đông, bệnh viện y học cổ truyền... Sau khi đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, đường vành đai 4, một số đường trục chính hoàn thiện, khu Dương Nội, La Khê sẽ phát triển trở thành chuỗi đô thị hiện đại và đồng bộ bậc nhất Thủ đô.

Tăng sức nóng cho bất động sản phía Tây

Khi các tuyến đường quy hoạch kết nối trực tiếp với đường Tố Hữu hoàn thành và Hà Nội có sự điều chỉnh tốc độ phát triển các dự án phù hợp với hạ tầng giao thông, các dự án bất động sản nằm trên trục đường này sẽ “hưởng lợi” lớn khi được kết nối đồng bộ với trung tâm thành phố.

Thực tế cho thấy, từ năm 2016 đến nay, Hà Đông và Nam Từ Liêm là khu vực dẫn đầu về lượng giao dịch trên thị trường, đặc biệt phân khúc đất nền của khu vực luôn là tâm điểm nóng được đông đảo các nhà đầu tư lựa chọn.

Cùng với trung tâm thương mại Aeon Mall, khu biệt thự An Phú Shop-villa sẽ tạo thành tổ hợp thương mại, mua sắm, giải trí sầm uất.

Đầu năm 2017, thông tin dự án Aeon Mall rộng 9.5 ha, có tổng diện tích sàn xây dựng lên tới trên 200.000m2 sẽ được khởi công ngay trong năm 2017 và dự kiến khai trương quý IV/2019 nằm trên trục Ngô Thì Nhậm kéo dài đã làm rạo rực thị trường bất động sản phía Tây. Những dự án nằm tiếp giáp ngay Aeon Mall và tuyến Ngô Thì Nhậm kéo dài như biệt thự An Phú Shop-villa, biệt thự khu A mở rộng, An Khang Villa, tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp Anland... có sức mua tăng mạnh trong quý II và quý III/2017. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của trung tâm thương mại Aeon Mall cùng một số dự án như công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á, khu biệt thự thương mại như An Phú Shop-villa sẽ giúp khu vực nơi đây trở thành tổ hợp thương mại, giải trí quy mô bậc nhất khu vực Tây Nam thành phố.

Nhiều chuyên gia nhận định, chỉ một vài năm tới, khu vực Dương Nội, Hà Đông với hạ tầng đồng bộ sẽ phát triển cộng đồng dân cư có dân trí cao, hình thành nhiều công trình, nhà ở, trung tâm thương mại đẳng cấp, theo đó giá trị bất động sản gia tăng không ngừng và chắc chắn sẽ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa hiện đại của Thủ đô.

N.C