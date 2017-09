Hà Nội: Triệt phá thành công vụ buôn bán ma túy ‘khủng’

Thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, sau một thời gian đấu tranh, vào khoảng 7h30 ngày 11/9, tại cây xăng xã An Phú (huyện Mỹ Đức), lực lượng trinh sát Công an quận đã bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy, cất giấu ở sau ghế lái xe tải 1,25 tấn, mang biển kiểm soát BKS 29C-152.43.

Các đối tượng bị bắt khi vận chuyển số lượng ma túy "khủng".

Các đối tượng bị bắt, gồm: Tăng Thái Thịnh (37 tuổi, ở thị trấn Lộc Bình), Phạm Văn Long (31 tuổi, ở Vạn Linh, Chi Lăng) và Hoàng Trần Hanh (31 tuổi, ở Yên Trạch, Cao Lộc, Lạng Sơn).

Bước đầu, đối tượng Tăng Thái Thịnh đã thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép số ma túy trên. Đây là số lượng ma túy lớn nhất mà đội CSĐT ma tuý Công an quận Thanh Xuân bắt được kể từ đầu năm 2017 đến nay.

Tang vật của vụ án.

Hiện, Công an quận Thanh Xuân đã tiếp tục tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ và truy xét nhanh các đối tượng liên quan, để mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

X.N