Hà Nội: Truy bắt 2 đối tượng tấn công, cướp xe của tài xế taxi

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h, ngày 9/8, tại địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. Nạn nhân được xác định là anh Trần Ngọc K. (SN 1974, trú tại xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội).

Trước đó, vào 18h cùng ngày, anh K. điều khiển chiếc taxi hãng Vic, BKS 30A-25011 chở 2 nam thanh niên từ ngã tư Nhổn, Từ Liêm về huyện Ba Vì. Khi xe di chuyển đến địa phận xã Vân Hòa, 2 đối tượng này bất ngờ rút dao đâm vào mặt tài xế.

Bị tấn công bất ngờ, anh K. vội vàng đạp tung cửa, lao ra bên ngoài để kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, 2 thanh niên đã lái xe taxi, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Vân Hòa cho biết, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Ba Vì.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong đêm, Công an huyện Ba Vì cùng Công an TP.Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để điều tra và truy bắt các nghi phạm.

Khánh Ngân