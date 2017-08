Ngày 25/8, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội đang truy bắt nghi can gây ra vụ nổ súng tại quán karaoke ở thị trấn Xuân Mai khiến một thanh niên tử vong.

Trước đó, vào khoảng 23h40 ngày 24/8, người dân trong khu vực Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai bất ngờ nghe thấy tiếng súng phát ra từ gần quán karaoke Đại Thế Giới (tổ 1, Xuân Hà). Thấy vậy, mọi người chạy ra xem thì phát hiện một nam thanh niên bị trúng đạn.

Ngay sau đó, người dân đã báo cáo cơ quan công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Chương Mỹ xác định, nạn nhân là anh Kiều Hoàng A. (SN 1990, trú tại phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Được biết, để giải quyết chuyện nợ nần, vào tối 24/8, anh Hoàng A. đi cùng 2 người bạn đến quán karaoke Đại Thế Giới gặp nhóm của Nguyễn Đắc Trung (SN 1984, chủ quán karaoke) nói chuyện.

Trong lúc trò chuyện, lời qua tiếng lại, hai bên đã không kiềm chế dẫn đến xô xát. Lúc này, anh A. bất ngờ bị người của nhóm đối phương, dùng khẩu súng dạng thể thao bắn gục. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, Công an huyện Chương Mỹ đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra.

PV