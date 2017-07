Hà Nội: Cự cãi sau va chạm, người đi xe máy tấn công tài xế ô tô

Sự việc xảy ra vào trưa 12/7, tại khu vực vòng xuyến trên đường Lê Đức Thọ gần tòa nhà Thiên Sơn Plaza thuộc phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tài xế ô tô bị hành hung chảy máu mặt sau va chạm.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô Hyundai i10 mang BKS Hà Nội do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Lê Đức Thọ hướng đi Hồ Tùng Mậu bất ngờ va chạm với xe máy Honda Airblade chở theo 2 người đàn ông.

Sau khi xảy ra va chạm, đôi bên xảy ra cãi vã. Lúc này, 1 người đàn ông đi xe máy đã bất ngờ tấn công lái xe ô tô khiến người này bị chảy máu mặt. Sau đó, 2 người điều khiển xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc do sau khi va chạm người điều khiển xe máy đòi bồi thường.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người xung quanh.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, vụ việc do va chạm giao thông dẫn đến mâu thuẫn. Người đi xe máy cầm mũ bảo hiểm hành hung tài xế ô tô. Hiện, đơn vị đã chuyển vụ việc lên Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhất Nam