Hà Nội: Vừa ra tù, 8X dùng dao sát hại hàng xóm trả thù cũ

Ngày 10/8, cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Hồ Thanh Hiếu (SN 1980, trú tại phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thành Xuân) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là bà Nghiêm Thị H. (SN 1963, hàng xóm của Hiếu).

Trước đó, khoảng 9h00 sáng ngày 8/8, sau khi đi uống rượu, Hiếu trở về nhà. Khi đi ngang qua nhà bà H., Hiếu bất ngờ dùng dao tấn công khiến nạn nhân gục xuống.

Ngay sau đó, bà H. được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Về phía Hiếu, sau khi gây án, được sự vận động của gia đình, Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hồ Thanh Hiếu tại cơ quan điều tra.

Hiếu khai nhận, bản thân vốn đã có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước. Cách đây hơn 3 năm, do xích mích trong sinh hoạt giữa hàng xóm với nhau, Hiếu đã mang xăng sang dọa đốt nhà bà H. nên bị Công an phường Nhân Chính phối hợp với Công an quận Thanh Xuân bắt vì hành vi đe dọa giết người.

Hiếu bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt 3 năm tù. Tháng 5/2017, sau khi ra tù, Hiếu vẫn ôm mối thù vì nghĩ chính người hàng xóm khiến đối tượng rơi vào cảnh tù tội.

Hiện, Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên.

K.Ngân