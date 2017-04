Điều tra cái chết của người đàn ông treo cổ tại nhà nghỉ

Ngày 26/4, Trung tá Trần Việt Thắng, Trưởng Công an phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nhà nghỉ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, mọi người nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ phát ra từ tầng 2 của một nhà nghỉ trên đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng, TP.Vinh. Ngay sau đó, nhân viên nhà nghỉ chạy lên xem và tá hoả phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại cửa phòng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường Hưng Dũng lập tức có mặt, phối hợp với Công an TP.Vinh phong tỏa hiện trường.

Theo một nhân viên nhà nghỉ, trước đó, tối 25/4, có một đôi nam nữ (nam khoảng 30 tuổi, nữ khoảng hơn 20 tuổi) vào thuê phòng nghỉ qua đêm. Trong quá trình nghỉ tại đây, giữa 2 người đã có lời qua tiếng lại, do chuyện cá nhân giữa 2 người nên nhân viên không can thiệp. Được biết, nạn nhân trú tại phường Trường Thi, TP.Vinh.

Hiện, Công an TP.Vinh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Xuân Chinh