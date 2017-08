Ngồi thẫn thờ trước cửa, cứ thấy có người bước vào nhà là bà Đậu Thị Khánh (86 tuổi), trú tại thôn Nam Sơn, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, lại níu hỏi thăm sức khỏe của anh Lê Duy Lục (46 tuổi, con trai bà), hiện đang được chữa trị tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Khi biết con mình vẫn chưa tỉnh dậy, bà Khánh lại thở dài não nề rồi ngồi bệt xuống nền nhà. Với đôi mắt đỏ hoe, bà Khánh cho biết, anh Lục là con thứ 6, cũng là người có hoàn cảnh khó khăn và bi đát nhất.

Căn nhà đã xuống cấp của gia đình anh Lục.

“Lục lấy vợ sớm và có 2 con. Hằng ngày, Lục đi phụ hồ nên nguồn thu nhập bấp bênh, cũng chính vì vậy mà người vợ đầu gối tay ấp một thời cũng chê chồng nghèo rồi bỏ đi. Nuốt nỗi đau vào lòng, Lục ở vậy nuôi các con khôn lớn”, bà Khánh kể.

Theo bà Khánh, vợ ra đi khi các con còn quá nhỏ, nên anh Lục phải cật lực làm việc, ai gọi gì cũng làm, miễn có tiền nuôi con. Nhưng ở vùng quê nghèo khó, dù cố như thế nào gia đình Lục cũng không đủ ăn, vì vậy, luôn nằm trong diện hộ nghèo của xã.

Bà Khánh xót xa cho biết thêm: “Trước đây tôi còn khỏe, còn đỡ đần được cho con. Giờ đây đã già yếu nên cũng chỉ có thể ăn bám con mà thôi. Vậy mà Lục có kêu ca gì đâu, cứ lầm lũi làm ăn nuôi con và nuôi người mẹ già này”.

Bà Khánh ngày đêm mong ngóng con trở về.

Đến bây giờ, bà vẫn không quên được buổi tối định mệnh ấy, đó là vào khoảng 20h ngày 29/8, Lục nghe điện thoại của một người bạn rồi ra đi, sau đó không thấy trở về.

“Đến khoảng 4h ngày 30/8, con gái và con rể tôi hoảng hốt chạy đến, gõ cửa bảo Lục bị tai nạn giao thông, giờ đang nằm ở bệnh viện. Chỉ nghe đến đó, chân tay tôi bủn rủn, một mực đòi vào thăm con. Nhưng vì nghĩ tôi già yếu đi lại vất vả nên mọi người không cho. Hôm qua tôi nghe tin con đã được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, giờ không biết tình hình sức khỏe như thế nào...", bà Khánh buồn bã cho hay.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, vào khoảng 3h ngày 30/8, ông Phan Văn Vinh (SN 1958), trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân điều khiển xe máy mang BKS: 38N1 – 019.33, chở Lục đi bắt lươn.

Khi đi đến Km472+940 QL1A, đoạn qua thôn 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân thì va chạm với một chiếc ô tô đi cùng chiều. Cú tông mạnh đã khiến 2 người đi trên xe máy ngã xuống mặt đường. Mặc dù gây tai nạn, nhưng tài xế ô tô đã lái xe bỏ trốn.

Sau đó, các nạn nhân được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên anh Lục đã được chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục chữa trị, trong tình trạng chấn thương sọ não. Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Anh Lực vẫn đang hôn mê tại bệnh viện.

Thiếu tá Đặng Quyết Thắng, Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Chúng tôi đang trích xuất camera các xe ô tô và người dân ven đường để xác minh phương tiện gây tai nạn. Vào thời điểm đó ít người tham gia giao thông, người dân cũng đang ngủ say nên không ai chứng kiến vụ việc, gây khó khăn cho công tác điều tra”.

Cứ nghĩ con trai mình đang nằm chịu đau đớn trong bệnh viện, còn kẻ gây tai nạn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bà Đậu Thị Khánh lại uất ức, đau đớn. “Tôi mong cơ quan chức năng sớm bắt được kẻ này. Đã gây tai nạn, lại bỏ mặc con tôi như vậy thì phải trừng phạt thật nặng”, bà Khánh nói.

Ông Ngụy Khắc Phúc, Chủ tịch UBND xã Xuân Viên xác nhận: “Gia đình anh Lê Duy Lục là hộ nghèo trong xã. Một mình anh Lục nuôi con và mẹ già. Nay các con đã khôn lớn nhưng vẫn chưa giúp được gì nhiều nên gia đình vẫn rất khó khăn, mong sao các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh Lục vượt qua giai đoạn này”.